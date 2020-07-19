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Тут ловити нічого: російський атлет пояснив зміну громадянства

Неділя 19 липня 2020 09:59
Тут ловити нічого: російський атлет пояснив зміну громадянства
Матвій Волков пояснив зміну громадянства (фото: instagram.com/matt_volkov)

Матвій Волков дав вичерпну відповідь

16-річний російський легкоатлет Матвій Волков, якого вважають одним з найбільш перспективних стрибунів світу, пояснив, що саме змусило його змінити громадянство на білоруське. Про це інформує "Спорт Експрес".

"Це моє майбутнє. А тут ловити нічого. Шкода, що всі друзі і родичі залишаються в Іркутську. В іншому приймаю це як даність. Так зараз потрібно. Поїхав би туди, куди сказали батьки. Вони вирішили, що потрібно в Мінськ. Окей. Їм видніше. Переїжджаємо по повній", - розповів хлопець.

У спортсмена виявилися досить космополітичні погляди, адже він не хоче належати тій чи іншій державі. Також він зазначив, що не хоче прив'язуватися до якоїсь одній країні, тому що йому подобається подорожувати. До того ж, територіальні межі, за словами хлопця, не мають принципового значення.

"А що стосується заробітку, існує не тільки держпідтримка. Головне джерело доходу топ-спортсмена - змагання та особисті контракти. Так, у мене буде подвійне громадянство", - коментує Вовків.

Спортсмен відзначає те, що у нього є конкретна мета, заради якої він готовий багато чим пожертвувати. Волков не хоче миритися з нинішньою ситуацією в країні і планує рішуче діяти.

Легкоатлет вважає, якщо нічого вчасно не зробити, люди, які вірять в нього, можуть дуже розчаруватися. І це саме те, чого Волков хоче уникнути. "Спортсмен стрибає і робить шоу заради людей. І я можу подарувати самим різним людям багато емоцій. Треба це робити, а не чекати біля моря погоди", - поділився легкоатлет.

Нагадаємо, що український легкоатлет отримав бронзу ЧЄ-2014 після дискваліфікації росіянина.

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