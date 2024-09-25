Лопес и Аффлек не могут продать общую недвижимость: в чем причина

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес не могут продать недвижимость

Звезды должны были продать свое общее семейное имение за 68 миллионов долларов, но сделка сорвалась в последний момент и находится в замороженном состоянии.

Недвижимость хотела купить пара из Нью-Джерси, предложившей за нее 64 миллиона долларов. Однако у них произошло горе - ушел из жизни член их семьи, и после этого супруги решили приостановить договоренность.

В источнике также отмечается, что когда что-то идет не столько с продажей недвижимости, то она перестает быть предметом контракта и выставляется на продажу повторно. Однако, несмотря на отказ, потенциальные покупатели, о которых упоминалось ранее, все еще заинтересованы в сделке, и она может состояться позже.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек подали на развод (фото: Getty Images)

Совместное имение Бен и Дженнифер приобрели в мае прошлого года. Недвижимость обошлась им почти в 61 миллион долларов, и они искали ее около года. После покупки звезды вложили еще несколько миллионов в ремонт.

В момент продажи знаменитостям нужно будет заплатить налог на дом в размере 5,25%, а также немалую комиссию риелторам.

Когда продажа таки состоится, это будет означать важное разделение активов бывших влюбленных на сумму более 550 миллионов долларов, поскольку они не заключали брачного контракта. Активы Дженнифер составляют около 400 миллионов, а Аффлека - 150 миллионов долларов.

Особняк имеет 12 спален и 24 ванные комнаты, а еще - гостевой дом, двухкомнатную часовую, дом смотрителя и гараж, рассчитанный на 12 автомобилей. В списке удобств также - бар, домашний спортзал, боксерский ринг, баскетбольная и пикбольная площадки, а также парковка на почти 100 машин.

Пара пошла под венец летом 2022 года (фото: Getty Images)

Ранее окружение, близкое к Аффлеку и Лопес, заявляло, что именно Бен хотел приобрести эту недвижимость, а Дженнифер согласилась на это, чтобы не спорить с ним.

При этом дизайн особняка не соответствовал вкусам певицы, поскольку она, как известно, любит более европейскую, испанскую и романтическую атмосферу.

Напомним, Дженнифер Лопес и Бен Аффлек сыграли свадьбу в июле 2022 года. В июле этого года стало известно об их разводе.

Они во второй раз воссоединились после того, как планировали жениться еще в начале 2000-х годов. Тогда пара имела романтические отношения и планировала свадебную церемонию, однако помешал ряд определенных обстоятельств, которые не дали им быть вместе.

Пара пытается продать общее имущество (фото: Getty Images)

После воссоединения летом 2022 года оба заявили, что многое для себя поняли и готовы строить отношения "с новым подходом и другими взглядами на жизнь". Однако, к сожалению, их планы на долгий и счастливый совместный союз разрушились.