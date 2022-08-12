Ломаченко вляпався в скандал, підтримавши "хорошого" московського попа: деталі

Власне, боксер репостнув давнє відео (кінця березня) від російської служби BBC, де Луку зобразили ледь не святим.

У сюжеті говориться, що митрополит - противник української автокефалії, при цьому допомагає гуманітаркою та евакуацією мешканцям Маріуполя. І в той же час поминає на своїх служіннях патріарха Кирила.

"Вася, видали Інстаграм!"

В коментарях у боксера суцільний фейспалм - коли ганьбиться хтось, а соромно тобі. Дописувачі пишуть чемпіонові, що "йому мізки відбили":

Вася, ну й**ана в рот, тобі Лінарез тоді нормально попав, мазгі на**й відшибло!

Василю, видали Інстаграм, і ніколи більше не популяризуй свою думку на загал

Вася, не хочеш поїхати до своїх рускіх "братушек"?

Ты шо вмазанный? Кирил этот благословляет рос гвардию на войну! О чем дальше говорить...

Ватно-православна програма. Продовження

Ну прикол, 170 дней полномасштабной войны, а у Васи вата еще не выгорела из головы...

Василь Ломаченко давно підтримував УПЦ і війна нічого не змінила

Так, Василь Ломаченко, а разом з ним і Олександр Усик у травні 2020-го року потрапили в "чорний список" сайту "Миротворець" за те, що знялися у фільмі за участю священиків УПЦ МП, в яких вони агітували за братерство з росіянами і заперечували військову агресію РФ.

Також пригадали Ломаченку й негативне ставлення до процесу декомунізації в Україні.