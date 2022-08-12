Ломаченко вляпався в скандал, підтримавши "хорошого" московського попа: деталі

Український боксер Василь Ломаченко потрапив у скандал, підтримавши "хорошого" московського попа, митрополита Запорізького і Мелітопольського Луку, ієрарха УПЦ.
Відео зі священником чемпіон-напівлегковик розмістив у своєму Instagram.
Власне, боксер репостнув давнє відео (кінця березня) від російської служби BBC, де Луку зобразили ледь не святим.
У сюжеті говориться, що митрополит - противник української автокефалії, при цьому допомагає гуманітаркою та евакуацією мешканцям Маріуполя. І в той же час поминає на своїх служіннях патріарха Кирила.
В коментарях у боксера суцільний фейспалм - коли ганьбиться хтось, а соромно тобі. Дописувачі пишуть чемпіонові, що "йому мізки відбили":
Так, Василь Ломаченко, а разом з ним і Олександр Усик у травні 2020-го року потрапили в "чорний список" сайту "Миротворець" за те, що знялися у фільмі за участю священиків УПЦ МП, в яких вони агітували за братерство з росіянами і заперечували військову агресію РФ.
Також пригадали Ломаченку й негативне ставлення до процесу декомунізації в Україні.
Зазначимо, що після скандалу з фільмом про православ'я Усику і Ломаченку навіть хотіли дати російське громадянство.