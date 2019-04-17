Ломаченко довів росіян до істерики: на боксера обрушилися з вимогами

Василю Ломаченко поставили ультиматум в РФ. Так, російський промоутер Володимир Хрюнов вимагає, щоб український боксер вийшов на ринг з його підопічним Романом Андрєєвим або ж залишив один зі своїх поясів. Про це повідомляють росЗМІ.

Хрюнов заявив, що вимагає від Василя Ломаченка негайно вийти на поєдинок з Андрєєвим або залишити один із своїх поясів, щоб його підопічний міг за нього поборотися з іншим боксером.

Зазначимо, що 32-річний російський боксер нині займає першу сходинку в рейтингу WBO в легкій вазі.

Роман Андрєєв (фото: facebook.com)

"Зараз займаюся тим, що наполягаю на праві Романа Андрєєва зустрітися з Василем Ломаченком. Василь, ось ти або залиши цей пояс, щоб ми його з кимось іншим розіграли, або негайно зустрінься з Романом", - заявив Хрюнов в коментарі російському виданню.

Раніше ми писали, що Василь Ломаченко може вийти на ринг з британським легкоатлетом Люком Кемпбеллом - переможець багатьох міжнародних турнірів і чемпіон літніх Олімпійських ігор 2012 кинув виклик українському боксерові.

Також ми повідомляли, що Василь Ломаченко заінтригував заявою про свій наступний бій.