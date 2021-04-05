Як доїхати в «Бориспіль» під час локдауну: усі варіанти

Автобус Skybus

Автобуси з Києва в Бориспіль продовжать курсувати під час карантину. Графік роботи – один раз на годину з раннього ранку до пізнього вечора. Кінцеві станції – Південний вокзал станції "Київ-Пасажирський" і термінал D в аеропорту Бориспіль. Є проміжна зупинка біля метро Харківська. Час у дорозі близько 1 години.

Вартість проїзду на Skybus становить 100 гривень від вокзалу до аеропорту або 60 гривень від зупинки біля метро "Харківська" до аеропорту. Оплатити квиток можна тільки готівкою.

Дізнатися точний час відправлення автобуса можна у диспетчера: 095 431 -7 17 або 097 831 49 32

Експрес "Київ-Бориспіль"

Столичний експрес відправляється від станції "Київ-Пасажирський" (Залізничний вокзал) і прибуває на платформу біля терміналу D в аеропорту Бориспіль. Час у дорозі – 40 хвилин. Є дві проміжні станції – на Видубичах і Дарниці.

Вартість проїзду становить 80 гривень, незалежно від початкової та кінцевої станції призначення. Оплатити проїзд можна карткою в автоматі на станціях, готівкою в касі або картою у кондуктора в поїзді.

Час відправлення поїздів "Київ Бориспіль Експрес" з вокзалу "Київ-Пасажирський" в аеропорті Бориспіль у квітні 2021 року: 00:04, 06:30, 07:40, 08:23, 09:26, 10:00, 11:04, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:56, 17:50, 18:57, 20:14, 22:58

Час відправлення поїздів "Київ Бориспіль Експрес" з аеропорту Бориспіль на вокзал "Київ-Пасажирський" у квітні 2021 року: 01:50, 03:48, 07:18, 08:27, 09:08, 10:10, 10:50, 11:48, 12:59, 13:58, 14:45, 15:45, 17:41, 18:34, 19:45, 21:00

Таксі або попутка

Пасажири можуть скористатися послугами таксі. Однак попит вдень у понеділок був захмарний та популярні сайти онлайн-замовлення таксі видавали суми від 800 до 1000 гривень. Увечері в понеділок ситуація стала трохи краще і в середньому така поїздка обійдеться в 350-400 гривень.

Ще один варіант – приватні мікроавтобуси, які є і на залізничному вокзалі "Київ-Пасажирський", і біля аеропорту Бориспіль. Ціна на такі поїздки становить у середньому 80-100 гривень з людини. Посадка в порядку живої черги.

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