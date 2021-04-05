Спецперепустка на експрес до "Борисполя" не потрібна, - аеропорт

Спецперепустки на громадський транспорт у Києві не потрібні для поїздки на експресі до Міжнародного аеропорту "Бориспіль". Також нові обмеження в столиці не вплинули на кількість рейсів.

Про це йдеться в повідомленні аеропорту в Facebook .

"Укрзалізниця" повідомила, що потяг продовжує перевозити пасажирів без змін у розкладі. Для того, щоб скористатися поїздом спецперепустки не потрібні", - йдеться в повідомленні.

Такий режим збережеться на весь час посилених обмежень на транспорті в Києві з 5 по 16 квітня. З розкладом руху експреса можна ознайомитися на сайті.