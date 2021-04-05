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Спецперепустка на експрес до "Борисполя" не потрібна, - аеропорт

Новость на русском → Київ, Понеділок 05 квітня 2021 14:53
Спецперепустка на експрес до "Борисполя" не потрібна, - аеропорт Фото: на експрес до "Борисполя" не треба спеціальна перепустка (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: РБК-Україна

Спецперепустки на громадський транспорт у Києві не потрібні для поїздки на експресі до Міжнародного аеропорту "Бориспіль". Також нові обмеження в столиці не вплинули на кількість рейсів.

Про це йдеться в повідомленні аеропорту в Facebook.

"Укрзалізниця" повідомила, що потяг продовжує перевозити пасажирів без змін у розкладі. Для того, щоб скористатися поїздом спецперепустки не потрібні", - йдеться в повідомленні.

Такий режим збережеться на весь час посилених обмежень на транспорті в Києві з 5 по 16 квітня. З розкладом руху експреса можна ознайомитися на сайті.

Нагадаємо, з 5 квітня громадський транспорт Києва, в тому числі метро, працює виключно за спеціальними перепустками, які видають працівникам підприємств критичної сфери, медикам і так далі. Таке рішення стало причиною чергового транспортного колапсу в столиці.

Також стало відомо, що не всі працівники підприємств в критичній інфраструктурі отримали свої спецперепустки. У міській адміністрації пообіцяли видати їх протягом понеділка і вівторка.

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