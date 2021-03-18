Локдаун у Києві: чи працюватимуть Нова пошта і Укрпошта

Як буде працювати Укрпошта та Нова пошта в Києві в період локдауну

В адміністрації компанії-оператора поштового зв'язку України заспокоюють киян, що після рішення про посилення карантину нічого не змінилося в режимі роботи Укрпошти. Принаймні, нині.

В Укрпошті повідомили, що "поки що змін немає".

"Якщо будуть, то інформація відразу з'явиться на нашому сайті в розділі новин", - розповіли нам.

Аналогічна ситуація і з графіком роботи відділень Нової пошти.

У компанії зауважили, що всі послуги експрес-доставки документів, вантажів і посилок надаватимуться в Києві, й у всіх інших містах України, як раніше.

"Зараз ми продовжуємо працювати у звичайному режимі. Якщо будуть якісь зміни - ми оперативно про це повідомимо на нашому офіційному сайті та в соцмережах", - сказали нам у Новій пошті.

Що буде працювати і на що введуть заборони в Києві під час локдауну з 20 березня по 9 квітня (інфографіка: РБК-Україна)