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Локдаун у Києві: чи працюватимуть Нова пошта і Укрпошта

Автор: Володимир Костирін

Карантин у Києві посилюють з 20 березня по 9 квітня включно. У цей період ряд організацій зі сфери обслуговування змушені вносити корективи у графік роботи. Чи торкнуться зміни відділень пошти, і чи прийдуть тепер відправлені посилки вчасно?

В Укрпошті та Новій пошті 18 березня пояснили, чи будуть "оновлювати" графік роботи столичних відділень вже з цих вихідних. Про це читайте в матеріалі Styler нижче.

Як буде працювати Укрпошта та Нова пошта в Києві в період локдауну

В адміністрації компанії-оператора поштового зв'язку України заспокоюють киян, що після рішення про посилення карантину нічого не змінилося в режимі роботи Укрпошти. Принаймні, нині.

В Укрпошті повідомили, що "поки що змін немає".

"Якщо будуть, то інформація відразу з'явиться на нашому сайті в розділі новин", - розповіли нам.

Аналогічна ситуація і з графіком роботи відділень Нової пошти.

У компанії зауважили, що всі послуги експрес-доставки документів, вантажів і посилок надаватимуться в Києві, й у всіх інших містах України, як раніше.

"Зараз ми продовжуємо працювати у звичайному режимі. Якщо будуть якісь зміни - ми оперативно про це повідомимо на нашому офіційному сайті та в соцмережах", - сказали нам у Новій пошті.

Що буде працювати і на що введуть заборони в Києві під час локдауну з 20 березня по 9 квітня (інфографіка: РБК-Україна)

Нагадаємо, що перед цим ПриватБанк зробив заяву про роботу під час нового локдауну в Києві.

Також ми розповідали, як буде працювати метро під час локдауну в Києві.

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Новини України КиївУкрпоштаНова поштаЛокдаун
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