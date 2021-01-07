У Кабміні пояснили дивні заборони січневого локдауна

Локдаун в Україні (колаж: РБК-Україна)

З 8 січня в Україні починають діяти нові карантинні обмеження, серед яких, за рішенням Кабміну, заборона на продаж побутової хімії. Чому вона потрапила в список заборонених товарів і як під час нових карантинних обмежень українцям законно купувати пральні порошки, розповів міністр Кабміну Олег Немчинов.

Чиновник пояснює, що захворюваність коронавірусом незабаром очікується висока. Заборона на продаж цього виду товарів була пов'язана з прагненням обмежити роботу ряду магазинів, підкреслив Немчинов в ефірі "Україна 24".

"Обмеження стосувалося виключно продажу в закритих приміщеннях, умовних магазинах, ніхто їх не обмежував у продажу в онлайн - доставці, й на виніс і т. д. Було звернення Мінкультури, яке попросило дозволу продавати друковані ЗМІ, і окремо було уточнення, пов'язане з побутовою хімією, оскільки коли виділяли КВЕДи, які йдуть на компенсаторну діяльність, пов'язану з зупинкою тієї чи іншої діяльності, то в попередній період побутова хімія була засобами особистої гігієни. Інших змін не приймали", - сказав Немчинов.

Також Немчинов звернув увагу на те, що в сусідніх з Україною країнах введений жорсткий карантин, і, однак, в Україні не зупиняється робота транспорту.

"Ми не зупиняємо зовнішні комунікації, як це було навесні, ми не зупиняємо транспорт, відповідно, ми очікуємо зменшення кількості соціальних контактів, діти повинні бути на канікулах або на дистанційному навчанні, більшість підприємств переходять в режим сповільненого виробництва, більшість соціальних контактів, пов'язаних з органами держвлади, скорочено", - сказав Немчинов.

Які обмеження почнуть діяти завтра

Як повідомили в уряді, з опівночі 8 січня і до кінця 24 січня в Україні забороняється:

відвідування навчальних закладів, крім дитячих садків;

робота громадського харчування, крім роботи на виніс або доставки;

проведення масових заходів;

робота ТРЦ, крім магазинів, робота яких не заборонена Кабміном;

прийом відвідувачів у закладах культури та проведення масових культурних заходів;

відвідини спортзалів, фітнес-центрів та басейнів;

робота непродовольчих ринків;

робота магазинів, яких немає у списку дозволених.

Нагадаємо, що раніше ексміністр охорони здоров'я прокоментувала необхідність локдауна.