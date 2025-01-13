5 самых разрушительных землетрясений в истории человечества

Землетрясения - одни из самых мощных природных катастроф, способные нанести огромный ущерб и унести тысячи жизней. История человечества помнит многочисленные случаи, когда землетрясения меняли ход событий, разрушали города и уносили жизни.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о пяти самых разрушительных землетрясениях, которые произошли в разные эпохи и в разных уголках мира.
11 октября 1138 года в городе Алеппо произошло землетрясение магнитудой 8,5, которое унесло более 230 000 жизней. Разрушения охватили территории современной северной Сирии и юго-западной Турции. Это землетрясение стало одним из самых разрушительных в средневековье.
Большинство жертв погибли из-за обрушения зданий и невозможности оказать помощь из-за повреждения инфраструктуры. На территории, где произошло землетрясение, до сих пор сохранились следы древних поселений, свидетельствующие о величине трагедии.
Сегодня эти места изучаются археологами, чтобы понять, как такие природные катастрофы влияли на развитие средневековых цивилизаций.
23 января 1556 года в провинции Шэньси произошло землетрясение магнитудой 8,0, которое унесло более 830 000 жизней.
Эпицентр находился в долине реки Вэйхэ. Большинство жертв погибли из-за обрушения зданий, многие из которых были вырыты в мягком грунте, который подвергался разрушению. Разрушения распространились на территории до 500 км от эпицентра.
Это землетрясение считается самым смертоносным в истории человечества. Хотя Китай с тех пор сделал значительные шаги в развитии системы безопасности, это землетрясение оставило глубокий след в народной памяти.
12 октября 1737 года в городе Калькутта произошло землетрясение магнитудой 7,5, которое унесло около 300 000 жизней. Разрушения были масштабными, многие здания обрушились, а земля раскололась, образуя трещины и провалы. Это землетрясение стало самым смертоносным в истории Индии.
В результате землетрясения возникли многочисленные землетрясения, которые еще больше осложнили ситуацию для пострадавших. Город Калькутта, который в то время был важным торговым и административным центром, не восстановился полностью после катастрофы.
После этого землетрясения Индия начала больше обращать внимание на сейсмическую активность и принимать меры для уменьшения рисков. Катастрофа стала одним из самых больших вызовов для местных жителей, что вызвало глубокие социальные и экономические потрясения.
28 июля 1976 года в городе Таншань произошло землетрясение магнитудой 7,8, которое разрушило 90% городских зданий. Официально погибло более 242 000 человек, но по неофициальным данным - до 655 000.
Основной удар пришелся на ночное время, когда большинство жителей спали. Это землетрясение стало одним из самых разрушительных в XX веке.
Отмечается, что в результате катастрофы Таншань стал символом китайской отваги и стойкости, ведь восстановление города началось почти сразу после трагедии. Кроме того, это землетрясение подчеркнуло важность предвидения и мониторинга сейсмической активности для предотвращения потерь.
11 марта 2011 года в регионе Тохоку произошло землетрясение магнитудой 9,1, которое вызвало мощное цунами. Погибло более 15 000 человек, а более 2 500 человек считаются пропавшими без вести. Это землетрясение стало одним из самых мощных в истории Японии.
Система раннего предупреждения, которая является одной из самых развитых в мире, помогла снизить количество жертв, но разрушения были масштабными. В результате землетрясения произошел также инцидент на АЭС Фукусима, который привел к одной из худших ядерных катастроф.
Это землетрясение стало уроком для всей планеты о важности модернизации инфраструктуры и развития систем оповещения, чтобы минимизировать последствия подобных катастроф.
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При написании материала были использованы источники: сайты History, Live Science, Википедия.