Лоферы - главный хит весны 2025: какие модели выбрать, чтобы выглядеть стильно

Лоферы - это универсальная обувь, которая подойдет для повседневных образов весной 2025 года. Такая обувь уже несколько сезонов остается на пике популярности, и покоряет сердца модниц своим удобством. В этом году дизайнеры делают ставку на стиль ретро и интересные детали.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост в Instagram фешн-блогерши под ником julia_stylelover рассказывает, на какие модели обратить внимание, чтобы быть в тренде.
Блогерша отметила, что особой популярностью в весеннем сезоне будут пользоваться так называемые "мягкие лоферы", как чешки, которые можно положить в сумку как сменную обувь.
По словам стилиста, следует обратить на модель, представленную на показе всемирно известного бренда Miu Miu. Это лоферы с мягким задником. Их изготавливают из мягкой кожи или замши, что обеспечивает комфортное ношение в течение дня.
Самые модные лоферы на весну (скриншот видео)
Почему следует выбрать такие лоферы, как у Miu Miu? Это максимально комфортная модель, напоминающая балетки, но с характерными элементами лоферов. Могут быть бархатными, кожаными или даже замшевыми, часто с декоративными ремешками или бантами.
Как носить такие лоферы? Сочетайте их с длинными пальто, тренчами и мини-юбками.
Самые модные лоферы на весну (скриншот видео)
Также похожую модель представил бренд Prada.
Лоферы на весну 2025 (скриншот видео)
Второй вариант лоферов, которые понравятся не всем, так как они напоминают бабушкину обувь, - это модель с немного удлиненным квадратным носком на небольшом толстом каблуке.
Эти лоферы имеют острую или квадратную форму носка, что делает их ультрасовременными. Обувь с квадратным носком придает образу современный акцент и немного грубости, что отлично подходит для кэжуал-стиля.
Prada показала трендовые лоферы на весну 2025 (скриншот видео)
Цветовая гамма: классический черный, бордовый, карамельный или бежевый.
Такая обувь идеальна для тех, кто хочет выглядеть элегантно и немного драматично.
Лоферы на весну 2025 (скриншот видео)
Также в трендах на весну 2025 минимализм. Лоферы, похожие на мокасины, от бренда Chanel.
Такие лоферы - это воплощение элегантности и сдержанного стиля. Они характеризуются лаконичным дизайном, качественными материалами и вниманием к деталям. Обычно такие модели выполнены в нейтральных цветах, что позволяет легко сочетать их с разнообразными образами.
Модные лоферы 2025 (скриншот видео)
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