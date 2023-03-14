Фонд Маши Ефросининой начал сотрудничество с израильской гуманитарной миссией "Фрида"

В центральной клинике Тель-Авива имени Сураски (Ихилов) состоялась встреча представителей "Фонда Маша" Маши Ефросининой с гуманитарной миссией "Фрида" и израильскими медиками. Встреча проходила в рамках визита основателей и сотрудников фонда в Израиль и была посвящена психологической реабилитации граждан Украины, ставших жертвами насилия в результате военной агрессии РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу миссии " Фрида " в Facebook.

Как известно, Фонд Маши Ефросининой и Оксаны Нечипоренко давно оказывает психологическую помощь женщинам и детям, страдающим от разных проявлений насилия. Но в течение прошлого года, с начала войны, уровень насилия в отношении украинских граждан вырос многократно, включая и военные преступления против мирного населения.

Украинцам помогает и украинско-израильская гуманитарная миссия "Фрида", организованная израильтянами Романом Гольдманом и Марком Невяжским в первые дни войны. Миссия оказывает медицинскую помощь гражданскому населению в наиболее пострадавших регионах.

"Фрида" объединяет на волонтерской основе более 900 медиков из разных стран. Также осуществляет медицинскую эвакуацию наиболее уязвимых категорий - инвалидов, детей и пожилых людей из самых горячих точек страны.

Роман Гольдман отметил, что организации решили объединить усилия и использовать израильский опыт, чтобы более эффективно бороться с посттравматическими расстройствами среди мирного населения, пострадавшего от военных действий.

Уже на следующей неделе оба фонда при участии израильских медиков начинают совместную программу по выявлению случаев насилия над женщинами и детьми на деокупированных территориях Украины, совместные рейды в горячие точки для оказания первой помощи нуждающимся.

В ближайших планах - развертывание учебно-медицинского центра, где лучшие украинские и зарубежные специалисты будут оказывать поддержку пострадавшими от насилия.