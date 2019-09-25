Лобода вперше розповіла про батька Тільди

Популярна українська співачка Світлана Лобода стала гостею шоу Ксенії Собчак "Обережно, Собчак!", на якому не тільки розповіла про своє відношенні до Володимира Зеленського, але і повідала про батька своєї однорічної дочки Тільди.

Лобода не стала занадто відверто розповідати про соліста групи Rammstein Тілля Ліндеманна, який є батьком її дочки. Собчак запитала її про контракт, про який співачка обмовилася в інтерв'ю з Бастою.

У тому інтерв'ю Лобода сказала реперу, що не коментує відносини з Ліндеманном, тому що у неї контракт. При цьому Собчак вона сказала теж саме. Зазначила лише, що у них любов.

Лобода розповіла про батька своєї дочки Тильди (відео: YouTube/Ксенія Собчак)

Лобода заявила, що Тілль "оху**ний", і він той чоловік, пыд якого їй захотілося "прогнутися" і бути з ним маленькою кішечкою. При цьому вона підкреслила, що хоче це почуття зберегти як можна довше.

Собчак сказала, що зазвичай це почуття у таких жінок, як вони довго не живе. На що Лобода заперечила, що все ж можна спробувати продовжити такі трепетні відносини, і привела в приклад стосунки на відстані, які були між знаменитим радянським музикантом Володимиром Висоцьким і французсой актрисою і співачкою російського походження Мариною Владі.

Світлана Лобода разом з Ксенією Собчак (фото: instagram.com/lobodaofficial)

"От коли ти зустрічаєшся, у тебе любов, а потім раз і ця людина улетіла, і ти добре себе почуваєш, тому що зараз ти займаєшся роботою. А потім ця людина раз через місяць знову приїхала, і знову любов", - зазначила артистка.

Далі Світлана Лобода показала своє житло, в будинку перебувала також старша дочка співачки дев'ятирічна Єва. Дівчинка розповіла, що у неї є амулет, який їй подарував Тілль. Вона зазначила, що знає групу Rammstein, але ніколи не була на їхньому концерті, але їй дуже подобається їхня музика. При цьому вона планувала сходити на їх концерт в Москві.