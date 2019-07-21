Лобода покрутила сідницями біля басейну: відверте відео

Українська співачка Світлана Лобода похвалилася пружними сідницями в своєму Instagram-акаунті. Артистка поділилася відеозаписом, на якому вона в коротких шортах біля басейну виконує одну з фізичних вправ для підтримки фігури. Фанати артистки в більшості захопилися її формами, а багато в чому розкритикували за зайву відвертість.

Також Світлана Лобода розповіла, як довго протриматися у формі.

"Якщо ти хочеш протриматися у формі довго і бути здоровим: правило номер 1 - не роби великих перерв, як би не було тобі важко, прокидайся і йди на тренування! Через лінь і "не можу". Удачі", - написала Лобода у підписі до відео.

Лобода показала пружні сідниці (скріншот: instagram.com/lobodaofficial)

Лобода похвалилася пружними сідницями (відео: instagram.com/lobodaofficial)

Більшість фанатів стали захоплюватися апетитними формами артистки, але деякі також зазначили, що демонструвати свою фігуру настільки відверто не варто:

Фігура – клас. І це результат величезної роботи! Яка МОЛОДЕЦЬ, Світуленька!!!

Деякі речі краще не афішувати. Якась таємниця кухні повинна залишатися.

Дуже добре виглядаєте.

Якісь африканські танці.

Фуууу... який негарний вигляд ззаду, навіть ці вправи не допоможуть це виправити.

Світлана, ти супер! Відмінна мотивація для всіх передплатниць: для тих, хто ходить і тих, хто збирається.

Гарні слова. А то я починаю, потім пауза, потім знову починаю і ніякого результату.

Лобода показала сідниці біля басейну (скріншоти: instagram.com/lobodaofficial)

Слід нагадати, що артистка вже не перший раз показує деякі вправи зі своїх тренувань у спортзалі.

Раніше ми писали про те, що Лобода розповіла про труднощі материнства. Їй доводилося буквально розриватися між годуванням малюка і виходами на сцену, але Світлані вдалося майстерно поєднувати материнство і кар'єру.

До цього повідомлялося, що українська артистка Світлана Лобода показала синці на ногах. У мережі припустили, що артистку могли побити.