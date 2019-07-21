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Лобода покрутила сідницями біля басейну: відверте відео


Світлана Лобода показала одну вправу з тренування

Українська співачка Світлана Лобода похвалилася пружними сідницями в своєму Instagram-акаунті. Артистка поділилася відеозаписом, на якому вона в коротких шортах біля басейну виконує одну з фізичних вправ для підтримки фігури. Фанати артистки в більшості захопилися її формами, а багато в чому розкритикували за зайву відвертість.

Також Світлана Лобода розповіла, як довго протриматися у формі.

"Якщо ти хочеш протриматися у формі довго і бути здоровим: правило номер 1 - не роби великих перерв, як би не було тобі важко, прокидайся і йди на тренування! Через лінь і "не можу". Удачі", - написала Лобода у підписі до відео.

Лобода показала пружні сідниці (скріншот: instagram.com/lobodaofficial)

Лобода похвалилася пружними сідницями (відео: instagram.com/lobodaofficial)

Більшість фанатів стали захоплюватися апетитними формами артистки, але деякі також зазначили, що демонструвати свою фігуру настільки відверто не варто:

  • Фігура – клас. І це результат величезної роботи! Яка МОЛОДЕЦЬ, Світуленька!!!
  • Деякі речі краще не афішувати. Якась таємниця кухні повинна залишатися.
  • Дуже добре виглядаєте.
  • Якісь африканські танці.
  • Фуууу... який негарний вигляд ззаду, навіть ці вправи не допоможуть це виправити.
  • Світлана, ти супер! Відмінна мотивація для всіх передплатниць: для тих, хто ходить і тих, хто збирається.
  • Гарні слова. А то я починаю, потім пауза, потім знову починаю і ніякого результату.

Лобода показала сідниці біля басейну (скріншоти: instagram.com/lobodaofficial)

Слід нагадати, що артистка вже не перший раз показує деякі вправи зі своїх тренувань у спортзалі.

Раніше ми писали про те, що Лобода розповіла про труднощі материнства. Їй доводилося буквально розриватися між годуванням малюка і виходами на сцену, але Світлані вдалося майстерно поєднувати материнство і кар'єру.

До цього повідомлялося, що українська артистка Світлана Лобода показала синці на ногах. У мережі припустили, що артистку могли побити.

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