Лобода підігріла чутки про роман з Ліндеманном (фото)

Світлана Лобода і Тілль Ліндеманн вже другий рік переконують публіку в тому, що вони не перебувають у відносинах. При цьому досить часто українська артистка публікує фотографії, які, так чи інакше, натякають на те, що батьком її дочки Тільди є саме лідер Rammstein. В цей раз Світлана у своїй Instagram-історії знову згадала німецького рокера.

Артистка опублікувала кадр з кліпу Тілля Ліндеманна, на якому лідер рок-групи грає в шахи. Вона також опублікувала дату концерту гурту Rammstein, який відбудеться 29 липня на Великій спортивній арені "Лужники" в Москві.

Лобода і Ліндеманн – в мережу просочилася нове фото (instagram.com/lobodaofficial)

Слід нагадати, що нещодавно під час музичного фестивалю "Жара" в Баку Ліндеманн намагався познайомитися з брюнеткою, до того, як приїхала Світлана Лобода. Очевидці встигли зняти рокера, зробити це довелося непомітно, тому що всіх фотографів музикант відганяв від себе і забороняв їм знімати.

При цьому Світлана Лобода без сорому показує поцілунки з новим бойфрендом в Instagram. У минулому році вона народила другу дитину і батьком дівчинки став вокаліст німецької групи Rammstein Тілль Ліндеманн. Пізніше стало зрозуміло, що співачка не спілкується з ним. Днями з'явилися факти, які свідчать про те, що у артистки може відбутися весілля з новим чоловіком.

Лобода неодноразово потрапляла під камери журналістів з різними чоловіками, але на цей раз в Stories співачки з'явились відео, на яких видно, що майже весь день вона провела з одним чоловіком - Костянтином Гордієнком. При цьому при прощанні Лобода цілувалася з ним на камеру.

Раніше Потап і Каменських засвітилися в компанії Ліндеманна в Празі.