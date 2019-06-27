Курс долара росте на міжбанку

Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар виріс на 4 копійки

Курс долара на міжбанку станом на 10:30 27 червня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу виріс на 4 копійки до 26,22 гривень за долар, курс купівлі до 26,19 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 10 копійок до 29,81 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 26,1950 - 26,2200 грн/долар, євро 29,7863 - 29,8147 грн/євро, російський рубль 0,4151 - 0,4157 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 26,1950 26,2200

EUR/UAH 29,7863 29,8147

RUB/UAH 0,4151 0,4157

Нагадаємо, 26 червня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в 26,1600 - 26,1800 грн/долар, євро 29,6968 - 29,7195 грн/євро, російський рубль 0,4148 - 0,4153 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 27 червня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 26,16 грн/долар, що на 3 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 27 червня встановлено на такому рівні: 2616,6382 гривень за 100 доларів (-2,4641 гривень).