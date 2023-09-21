Лобода помогла семье из Ирпеня отстроить квартиру, уничтоженную россиянами

Квартира Юрия, его жены и сына превратилась в руины во время боев за Ирпень. Молодая семья почти год безуспешно пыталась найти помощь для восстановления дома, пока собственную поддержку не предложила певица Светлана Лобода.

"Мы обращались во многие фонды, государственные программы, но никто нам вообще ничего не обещал, и мы даже потеряли надежду, что сможем отстроить наш дом", - рассказал Юрий.

Снарядом была разрушена одна из несущих конструкций дома. Под угрозой оставалось еще минимум 6 квартир. Однако после окончания ремонта туда тоже смогут вернуться владельцы.

"Очень помним тот день, когда нам позвонили по телефону и сказали, что дают нам такой шанс. Вы даже не представляете, на каком небе мы были от счастья! Светлана дала нам шанс на новую жизнь", - сказала супруга Юрия.

При поддержке Лободы после оценки разрушений на объекте стартовало восстановление. Основную часть работ в доме планируют завершить в ближайшие месяцы.

"Ирпень - мой родной город, и та боль и ужас, которые пришлось пережить его жителям, разрывает сердце каждый день. Помочь людям вернуться домой - это помочь им снова почувствовать любовь и тепло. Для меня это большая радость. И я буду продолжать делать все, что в моих силах", - заявила Лобода, которая с начала полномасштабного вторжения активно присоединилась к восстановлению населенного пункта и самостоятельно отбирает все объекты.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что в самом начале российского широкомасштабного вторжения Лобода передала территориальной обороне Борисполя автомобиль для перевозки раненых с линии фронта.

Артистка также перечислила более 1,5 млн грн на бронежилеты и турникеты для бойцов.