Лобода допомогла сім’ї з Ірпеня відбудувати квартиру, знищену росіянами

Квартира Юрія, його дружини та сина перетворилася на руїни під час боїв за Ірпінь. Молода родина майже рік безуспішно намагалася знайти допомогу для відбудови оселі, допоки власну підтримку не запропонувала співачка Світлана Лобода.

"Ми зверталися до багатьох фондів, державних програм, але ніхто нам взагалі нічого не обіцяв, і ми навіть втратили надію, що зможемо відбудувати наш будинок", - розповів Юрій.

Снарядом було зруйновано одну з несучих конструкцій будинку. Під загрозою залишалися ще мінімум 6 квартир. Після закінчення ремонту туди також зможуть повернутися власники.

"Дуже пам’ятаємо той день, коли нам зателефонували і сказали, що дають нам такий шанс. Ви навіть не уявляєте на якому небі ми були від щастя! Світлана дала нам шанс на нове життя", - сказала дружина Юрія.

За підтримки Лободи, після оцінки руйнувань на об’єкті стартувало відновлення. Основну частину робіт в оселі планують завершити найближчими місяцями.

"Ірпінь – моє рідне місто і той біль та жах, який довелося пройти його жителям крає серце щодня. Допомагати людям повертатися додому – це допомагати їм знову відчути любов і тепло. Для мене це велика радість. І я буду продовжувати робити все, що в моїх силах", - заявила Лобода, яка з початку повномасштабного вторгнення активно долучилася до відбудови населеного пункту і власноруч відбирає всі об’єкти.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що на самому початку російського широкомасштабного вторгнення Лобода передала територіальній обороні Борисполя автомобіль для перевезення поранених із лінії фронту.

Артистка також перерахувала понад 1,5 млн грн на бронежилети та турнікети для бійців.