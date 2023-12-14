Лобода дала интервью BBC. Мы собрали главные месседжи, которые показывают сегодняшнюю позицию певицы

Скандальная певица Светлана Лобода, которая не сразу решилась назвать полномасштабную войну РФ против Украины войной, и при этом называла себя "маленьким человеком", дала новое интервью. Она поговорила с журналистом "русской службы BBC" и выдала немало неоднозначных заявлений.

В чем Лобода видит свою "миссию"

По словам певицы, из-за полномасштабной войны она ощутила себя "очень маленькой песчинкой в организме под названием планета".

"Еще два года назад мы могли себе позволить быть аполитичными. И не думать ни о чем. Просто пахать... Я открывала ногами любую дверь и чувствовала себя большой звездой. Но когда началась полномасштабная война в моей стране, я поняла, что я очень маленький человек", - заявила певица.

Лобода дала интервью на русском языке (скриншот)

Где была Лобода в начале войны

Певица рассказала, что в ночь на 24 февраля 2022 года она была в Москве. О начале полномасштабной войны она узнала от няни своих детей. При этом она сразу подумала о своей карьере в РФ.

"Все, что я строила в течение последних пяти-семи лет своей карьеры, оно все рушится", - выдала певица.

Как Лобода оправдала артистов-молчунов: "В каждой стране есть хорошие и плохие люди"

Певица высказалась о российских звездах, в частности о Филиппе Киркорове, который якобы обещал ей освещать тему войны и не молчать.

"Есть реалити нашей жизни. Не все готовы быть эмигрантами. Не все готовы все бросить и поехать в чужую страну, и пытаться начинать всю жизнь с нуля. Это невозможно для многих людей. Потому что не все сильные. У людей есть свои семьи, своя жизнь, и они не готовы ради чужой страны это делать", - заявила певица.

При этом она отметила, что "понимает очень многие вещи и вообще человек понимающий". Лобода якобы осуждает тех, кто поддерживает войну. А вот тех, "кто попал в ситуацию ловушки, дома плачут и дома страдают", не судит. По словам артистки, "в каждой стране есть хорошие и плохие люди".

Лобода высказалась о России (скриншот)

"Для меня Россия - это был дополнительный рынок"

Также Лобода высказалась о своей работе на территории страны-агрессора. После 2014 года, оккупации Крыма, Луганска, Донецка и многих других городов, она не перестала строить карьеру в РФ.

"Для меня РФ - это был дополнительный рынок. Потому что когда в Украине я объездила большое количество городов и много раз с туром по Украине, я поняла, что мне нужно искать возможность двигаться дальше... Любой украинский артист всегда хотел на русский рынок", - сказала певица.

Что Лобода думает о хейте

По словам артистки, она понимает, почему в ее адрес льется немало критики. При этом она сравнила себя с Пугачевой.

"Потому что я Лобода. Масштаб личности. Алла Борисовна тоже всю жизнь сталкивалась с большим количеством хейта", - заявила Лобода.

Лобода высказалась о русском языке (скриншот)

Почему Лобода не переводит свои песни на украинский язык

Артистка сказала, что не планирует переводить старые хиты. Она считает, что в этом "нет необходимости".

"Я много делаю песен на украинском языке. Эти песни непонятны моей русскоязычной аудитории. Поэтому я изначально говорила, что я не буду переводить свои песни... Не вижу в этом необходимости, не считаю, что это правильно", - считает певица, которая теперь мечтает записывать песни на английском языке, но при этом и дальше будет выпускать русскоязычные треки.

"Не русский язык убивает"

В конце своего интервью Лобода сделала очередное заявление о русском языке.

"Не русский язык убивает украинских детей и украинских детей. Большая часть Украины говорит на русском языке. Но нужно разбираться в том, какой ты человек и что ты несешь и что ты хочешь, и чем ты можешь помочь. А не то, на каком языке ты говоришь. Русский язык не принадлежит русской власти", - выдала певица.