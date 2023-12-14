Лобода дала интервью BBC. Мы собрали главные месседжи, которые показывают сегодняшнюю позицию певицы
Скандальная певица Светлана Лобода, которая не сразу решилась назвать полномасштабную войну РФ против Украины войной, и при этом называла себя "маленьким человеком", дала новое интервью. Она поговорила с журналистом "русской службы BBC" и выдала немало неоднозначных заявлений.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-канал "BBC News - Русская служба", рассказывает о главных месседжах певицы.
В чем Лобода видит свою "миссию"
По словам певицы, из-за полномасштабной войны она ощутила себя "очень маленькой песчинкой в организме под названием планета".
"Еще два года назад мы могли себе позволить быть аполитичными. И не думать ни о чем. Просто пахать... Я открывала ногами любую дверь и чувствовала себя большой звездой. Но когда началась полномасштабная война в моей стране, я поняла, что я очень маленький человек", - заявила певица.
Лобода дала интервью на русском языке (скриншот)
Где была Лобода в начале войны
Певица рассказала, что в ночь на 24 февраля 2022 года она была в Москве. О начале полномасштабной войны она узнала от няни своих детей. При этом она сразу подумала о своей карьере в РФ.
"Все, что я строила в течение последних пяти-семи лет своей карьеры, оно все рушится", - выдала певица.
Как Лобода оправдала артистов-молчунов: "В каждой стране есть хорошие и плохие люди"
Певица высказалась о российских звездах, в частности о Филиппе Киркорове, который якобы обещал ей освещать тему войны и не молчать.
"Есть реалити нашей жизни. Не все готовы быть эмигрантами. Не все готовы все бросить и поехать в чужую страну, и пытаться начинать всю жизнь с нуля. Это невозможно для многих людей. Потому что не все сильные. У людей есть свои семьи, своя жизнь, и они не готовы ради чужой страны это делать", - заявила певица.
При этом она отметила, что "понимает очень многие вещи и вообще человек понимающий". Лобода якобы осуждает тех, кто поддерживает войну. А вот тех, "кто попал в ситуацию ловушки, дома плачут и дома страдают", не судит. По словам артистки, "в каждой стране есть хорошие и плохие люди".
Лобода высказалась о России (скриншот)
"Для меня Россия - это был дополнительный рынок"
Также Лобода высказалась о своей работе на территории страны-агрессора. После 2014 года, оккупации Крыма, Луганска, Донецка и многих других городов, она не перестала строить карьеру в РФ.
"Для меня РФ - это был дополнительный рынок. Потому что когда в Украине я объездила большое количество городов и много раз с туром по Украине, я поняла, что мне нужно искать возможность двигаться дальше... Любой украинский артист всегда хотел на русский рынок", - сказала певица.
Что Лобода думает о хейте
По словам артистки, она понимает, почему в ее адрес льется немало критики. При этом она сравнила себя с Пугачевой.
"Потому что я Лобода. Масштаб личности. Алла Борисовна тоже всю жизнь сталкивалась с большим количеством хейта", - заявила Лобода.
Лобода высказалась о русском языке (скриншот)
Почему Лобода не переводит свои песни на украинский язык
Артистка сказала, что не планирует переводить старые хиты. Она считает, что в этом "нет необходимости".
"Я много делаю песен на украинском языке. Эти песни непонятны моей русскоязычной аудитории. Поэтому я изначально говорила, что я не буду переводить свои песни... Не вижу в этом необходимости, не считаю, что это правильно", - считает певица, которая теперь мечтает записывать песни на английском языке, но при этом и дальше будет выпускать русскоязычные треки.
"Не русский язык убивает"
В конце своего интервью Лобода сделала очередное заявление о русском языке.
"Не русский язык убивает украинских детей и украинских детей. Большая часть Украины говорит на русском языке. Но нужно разбираться в том, какой ты человек и что ты несешь и что ты хочешь, и чем ты можешь помочь. А не то, на каком языке ты говоришь. Русский язык не принадлежит русской власти", - выдала певица.
Напомним, недавно стало известно, что Лобода позвала на работу таксиста, который отказался обслуживать пассажирок на украинском.
Кроме этого, ранее мы уже сообщали, что Тейлор Свифт очаровала маленьким черным платьем за 2 тысячи долларов.