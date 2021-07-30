ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Лобода анонсувала концерт в Україні: я так скучила!

Новость на русском →
П'ятниця 30 липня 2021 12:48
Лобода анонсувала концерт в Україні: я так скучила! Фото: Світлана Лобода виступить в Одесі (facebook.com.loboda.official)
Автор: Людмила Жукова

Світлана Лобода, яка вже давно живе і працює в Росії, скучила за батьківщиною і збирається дати концерт в Одесі. Дата виступу вже відома - це 14 серпня.

Про це співачка повідомила на своїй сторінці в Facebook Instagram.

Своє шоу Лобода збирається представити в Ibiza Beach Club.

"Моя рідна Україна! Я так скучила! Шалено рада анонсувати довгоочікуваний концерт в Одесі, який відбудеться 14 серпня в Ibiza Beach Club.
Обіцяю, вас чекає грандіозний вечір з жаркими танцями, улюбленими хітами і, звичайно, прем'єрами", - написала артистка в соцмережі.

Виконавиця також анонсувала прем'єру нової пісні на концерті.

"Ми готуємо безліч сюрпризів - вперше представлю моїм улюбленим одеситам наш новий трек "ALLO"! А головне ... але про це трохи пізніше. Слідкуйте за новинами. Як же ми чекаємо цю зустріч! А ви?"- запитала зірка.

Ціни на квитки просто захмарні

Варто відзначити, що на сайті клубу в Одесі вже відкрився продаж квитків на концерт Світлани Лободи. І більша частина цих квитків вже недоступна. Найдешевший квиток був біля барної стійки - від 1 300 гривень. Решта квитків від 2 000 гривень до 12 000 гривень. На цей час у продажу є квитки по 2 500, 4 500, 8 000 і 12 000 гривень за один квиток.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Іван Дорн дав" братський " концерт в Росії.

А також розповідали про те, що в Україну з сольними концертами зібралася Ані Лорак.

Читайте РБК-Україна в Google News
Лобода
LITE
Свято 30 липня: що не можна робити в цей день, прикмети, у кого іменини
Свято 30 липня: що не можна робити в цей день, прикмети, у кого іменини