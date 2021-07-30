Лобода анонсувала концерт в Україні: я так скучила!

Світлана Лобода, яка вже давно живе і працює в Росії, скучила за батьківщиною і збирається дати концерт в Одесі. Дата виступу вже відома - це 14 серпня.

Своє шоу Лобода збирається представити в Ibiza Beach Club.

"Моя рідна Україна! Я так скучила! Шалено рада анонсувати довгоочікуваний концерт в Одесі, який відбудеться 14 серпня в Ibiza Beach Club.

Обіцяю, вас чекає грандіозний вечір з жаркими танцями, улюбленими хітами і, звичайно, прем'єрами", - написала артистка в соцмережі.

Виконавиця також анонсувала прем'єру нової пісні на концерті.

"Ми готуємо безліч сюрпризів - вперше представлю моїм улюбленим одеситам наш новий трек "ALLO"! А головне ... але про це трохи пізніше. Слідкуйте за новинами. Як же ми чекаємо цю зустріч! А ви?"- запитала зірка.

Ціни на квитки просто захмарні

Варто відзначити, що на сайті клубу в Одесі вже відкрився продаж квитків на концерт Світлани Лободи. І більша частина цих квитків вже недоступна. Найдешевший квиток був біля барної стійки - від 1 300 гривень. Решта квитків від 2 000 гривень до 12 000 гривень. На цей час у продажу є квитки по 2 500, 4 500, 8 000 і 12 000 гривень за один квиток.