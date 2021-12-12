Зливи зі снігом та поривчастий вітер: які області України накриє негодою

Погода в Україні в неділю, 12 грудня, буде зі значними опадами у вигляді мокрого снігу і сильних дощів у деяких регіонах, при цьому температура повітря в цілому очікується порівняно комфортною.

Про це йдеться в прогнозі синоптиків Укргідрометцентру і Наталки Діденко на сторінці в Facebook .

Також українців попередили про тумани на більшій частині території країни та "противну сіру хмарність" - подібна картина збережеться аж до зимового сонцестояння 21 грудня.

Що стосується опадів, то вони зосередяться переважно на заході України, але також прогнозуються і в деяких центральних областях.

Так, у західних регіонах буде мокрий сніг, причому досить сильний, на Прикарпатті через такий "мокрий снігопад" рівень опадів місцями перевищить 30 мм.

Дощі пройдуть в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Вінницькій, Черкаській та Житомирській областях. На решті території - без істотних опадів.

Також очікується ожеледиця через опади, втримається поривчастий вітер.

Температура повітря 12 грудня:

у нічний час в західних і східних регіонах стовпчики термометрів опустяться максимум до -5 градусів, при цьому в південних областях і в Криму очікується +4... +7 градусів, а в середньому по країні в темний час доби буде близько +1... +6 градусів;

вдень у західних та східних областях буде близько 0... +3 градусів, на решті території країни стовпчики термометрів покажуть +4... +9 градусів, а в Одеській області та у Криму прогнозується аж до +13 градусів.

У Києві термометри покажуть близько +6... +8 градусів вдень і +3... +5 градусів вночі. Опади малоймовірні. Похолодання в столиці очікується з понеділка.

Карта погоди в Україні 12 грудня (фото: meteo.gov.ua)