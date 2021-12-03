Зливи, сніг та місцями морози до -13: в Україні сильно зіпсується погода

Погода в Україні до кінця тижня буде мінливою - нас чекають зливи, сніг, поривчастий вітер, а місцями морози до -13 градусів вночі.

Читайте нижче в матеріалі Styler , що буде з погодою в країні в наступні три дні.

Сьогодні, 3 грудня, за прогнозом Укргідрометцентру, дощі зі снігом ймовірні на півночі, заході, і в близьких до них центральних областях.

Температура на заході -1... +3, на півночі і в центрі +3... +6 (а в центральних областях ближче до півдня +6... + 8), на сході +10... +12, а на півдні до +14 градусів.

Синоптик Наталка Діденко також прогнозує на сьогодні, 3 грудня південно-західний, а на заході північно-західний вітер, 5-12 метрів в секунду, поривчастий, а на півдні і сході можливі штормові пориви 15-20 метрів в секунду.

Скрін: Погода в Україні 3 грудня (meteo.gov.ua)

В суботу 4 грудня опади перемістяться на південь і південний схід, тут очікуються сильні зливи, східніше - зі снігом.

Похолодає вдень - на півдні та сході +2... +8 (у Криму +14), а в інших областях від -1 до +3.

Вночі на заході сильний мороз - в Івано-Франківській області -11... -13, в інших західних областях -2... -8, на півночі в нічний час -4... -6, в центрі, на північному сході, в Одеській і Миколаївській області -3... +2, а на сході і південному сході вночі +5... +9 градусів.

Скрін: Погода в Україні 4 грудня (meteo.gov.ua)

У неділю температура вдень -1... +3, на півдні та в Закарпатській області +2... +7, у Криму до +10, вночі до -7 морозу. Опади незначні у вигляді дощу та мокрого снігу очікуються на північному заході.

Скрін: Погода в Україні 5 грудня (meteo.gov.ua)

Що буде з погодою в Києві

За прогнозом Діденко, в Києві в п'ятницю очікується холодна вогка погода, вдень близько +3... +4 градусів.

Атмосферний фронт зумовить опади, мокрий сніг та дощ, переважно невеликі.

На вихідних у столиці, та й практично скрізь в Україні очікується зниження температури повітря.