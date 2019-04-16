Зливи з мокрим снігом: синоптики попередили про небезпечні погодні умови

Погода в Україні у вівторок, 16 квітня, буде й справді зловісною. Синоптики прогнозують дощі, зливи, подекуди мокрий сніг, температура повітря буде доволі прохолодною. Про це повідомляє Український гідрометцетр.

Сьогодні по всій країні очікуються сильні дощі, а на Заході - з мокрим снігом. Буде доволі прохолодно, особливо в західних областях - від +5 до +9 градусів, окрім Закарпаття - тут очікується +13... +15 тепла.

На решті територій країни від +9 до +15 градусів - причому, чим східніше, тим тепліше.

До того ж така весняна негода буде супроводжуватися доволі сильним поривчастим вітром - від 7 до 12 метрів за секунду.

Погода в Україні 16 квітня принесе дощі з мокрим снігом (фото: meteo.gov.ua)

Така погодна картина буде спостерігатися до середи, 17 квітня, включно - дощі, а подекуди сильні, не припиняться, однак сніг не передбачається, а температура повітря дещо підвищиться.

Погода в Україні 17 квітня (фото: meteo.gov.ua)

А вже з четверга в Україну прийде таке довгоочікуване потепління. Однак 18 квітня подекуди в західних та південних областях ще пройдуть дощі.

Погода в Україні 18 квітня (фото: meteo.gov.ua)

А в п'ятницю, 19 квітня, в день дебатів на НСК "Олімпійський", дощі не передбачаються. Проте народний синоптик Леонід Горбань передбачає невелику хмарність.

Сайт Українського гідрометцентру також дає сприятливий пргоноз, згідно з яким в цей день в Україні буде сухо, температура доволі комфортна, проте сонце час від часу буде ховатися за хмарами.

Погода в Україні 19 квітня (фото: meteo.gov.ua)

Нагадаємо, Леонід Горбань розповів, якою буде погода під час виборів президента України 21 квітня.