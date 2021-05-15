Погода в Україні погіршується: синоптики попереджають про грози в Києві та низці областей
Фото: на Київ насуваються грози (Віталій Носач, РБК-Україна)
У найближчі години по Україні погіршиться погода. Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища.
Про це повідомили у прес-службі ДСНС.
Так, 15 травня у найближчі 1-3 години, з утриманням до кінця доби, у західних, північних та центральних областях очікуються грози.
Крім того, у Києві та Київській області, в найближчі 1-3 години, до кінця доби 15 травня також будуть грози.
Нагадаємо, синоптики прогнозують нестійку погоду в Україні на вихідні. Подекуди очікуються походоладання та короткочасні дощі з грозами.
Раніше повідомлялося, що в Україні оголошений надвичайний рівень пожежної небезпеки. Він утримуватиметься протягом 14-16 травня.