Зливи, град та шквальний вітер: українців попередили про негоду

Погода в Україні у четвер, 23 травня, принесе короткочасні дощі та грози, а в деяких районах прогнозуються сильні зливи, град та шквальний вітер. Про це повідомила відомий синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.

Вона зазначила, що істотні опади малоймовірні в Одеській області, де буде переважно сонячно і сухо.

В середньому по країні температура повітря протягом дня змінюватиметься в межах +20... +26 градусів. У той же час у західних регіонах буде трохи прохолодніше - столибики термометоров покажуть від +16 до +22 градуси.

Метеокарта (facebook.com/tala.didenko)

У столиці в четвер буде утримуватися волога атмосфера, є імовірність опадів, але дощ із грозою чергуватиметься із проясненнями.

"Тобто, парасольки і темні окуляри - одночасно", - додала Діденко.

Температура повітря завтра сягне +23... +25 градусів.

Ілюстративне фото (УНІАН)

"Сьогодні - літнього Миколи і кажуть, що він захищає моряків. Хай згадає святий Микола про наших українців-бранців і поможе їм..." - написала Діденко.

Як повідомлялося раніше, нещодавно жителі Прикарпаття постраждали від сильних затоплень. Користувачі мережі показали фото і відео селищ і міст, де найбільше розгулялася негода.

Додамо, що в мережі також показували наслідки потужного смерчу, що пронісся над селом у Чернівецькій області.