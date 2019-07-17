Злива в Києві стала рекордною за останні 57 років: усі деталі

У неділю, 14 липня, в столиці випало 36 мм опадів, що на 8 мм більше, ніж у 1962 році. Таким чином, за останні 57 років встановлено новий рекорд. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

В обсерваторії також зазначили, що максимальна кількість опадів у Києві з 1891 року випала 20 липня 1902 року - 103 мм.

Дощ на вулиці Києва (фото: Віталій Носач/РБК-Україна)

Нагадаємо, що в Чернівцях сильна злива затопила місто всього за годину. В центрі міста вулиці перетворилися на річки, що значно ускладнило рух транспорту, а також переміщення людей.

Злива у Чернівцях (скріншот з відео)

Раніше повідомлялося про те, що 27 червня на Київ обрушився небезпечний ураган. При цьому дощ залив кілька вулиць, а потужний вітер повалив дерева. За даними рятувальників, від стихії постраждали чотири людини.

Ураган у Києві (скріншот з відео)

Ми також писали про те, що в Одесі на пляжі Лузанівка пронісся величезний смерч, який сильно налякав відпочиваючих українців. Вітер підняв у небо пляжні парасольки, одяг, а також водні атракціони і забрав все в море.

За словами очевидців, смерч несподівано з'явився на пляжі і все відбувалося дуже швидко. Перелякані люди падали на землю, щоб їх не віднесло. На щастя ніхто не постраждав. Деякі очевидці навіть встигли зняти відео, яке потрясло мережу.