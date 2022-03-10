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"Обличчя російської армії": ЗСУ показали нову "колекцію" полонених

Автор: Світлана Мащенко

В ЗСУ показали нову колекцію полонених РФ, захоплених силами військових та територіальної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Збройні сили України. Війна з окупантами.

Ось так виглядають окупанти, які вторглися на територію нашої країни:

Зазначимо, що згідно даних Генерального штаба ЗСУ російська сторона вже втратила 12 тисяч особового складу. Точна кількість військовополонених не називається.

Раніше ми писали, що військово-полонені під час прес-конференції 9 березня заявили, що підуть проти Путіна, коли повернуться.

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