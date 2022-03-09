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Військовополонені - Путіну: коли ми повернемося, ми встанемо проти нього

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Середа 09 березня 2022 15:43
Військовополонені - Путіну: коли ми повернемося, ми встанемо проти нього Скріншот з прес-конференції військовополонених РФ
Автор: Світлана Мащенко

Військовополонені РФ, захоплені після вторгнення в Україну, звернулися до Володимира Путіна, заявивши, що підуть проти нього, коли повернуться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію військовополонених 9 березня.

Один з полонених, Володимир Рассказов, звернувся до Головнокомандувача, тобто Путіна, щоб він перестав впливати на Україну своїм терористичним актом.

"Коли ми повернемося, ми встанемо проти нього", - заявив він.

"Коли я приїду додому, піду проти своєї влади, проти Путіна... Те що він зробив з українським народом", - сказав інший полонений, Олександр Яковчук.

Також один з полонених звернувся до решти військових, громадян РФ із закликом кидати зброю, залишати дислокації, тому що тут мирне населення, яке не хоче війни.

До слова, що багато хто з цих військовополонених - бійці 15-ї окремої мотострілецької Олександрійської бригади Збройних сил Росії. Бригада брала участь у захопленні Криму в 2014 році і окупації окремих районів Луганської області, а також у злочинній операції в Сирії.

Раніше ми писали, що полонені попросили вибачення в українського народу, заявивши, що вони військові злочинці.

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