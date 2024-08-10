15 фантастических фактов о нашем теле, которые заставят вас посмотреть на себя по-новому

Странные факты о костях человека

Через десять лет ваш скелет будет совершенно новым

Клетки костей постоянно обновляются, и в среднем весь ваш скелет полностью регенерируется каждые 10 лет. Однако с возрастом этот процесс замедляется, из-за чего кости могут становиться тоньше.

Младенцы рождаются без коленных чашечек

Хотя коленные чашечки кажутся важными, новорожденные их дети не имеют. Их хрящ превращается в кость, и этот процесс длится от двух до шести лет, достигнув завершения к взрослому возрасту.

В ваших ступнях сосредоточена четверть всех костей тела

Ступни содержат 52 кости (по 26 в каждой), что почти равно четверти всех костей вашего тела (скелет взрослого человека состоит из 206 костей). Кроме того, в каждой ступне имеется 33 сустава и более 100 мышц, сухожилий и связок.

Интересные факты о мышцах

Мизинец обеспечивает половину силы вашей руки

Мизинец, хоть и выглядит малозначительным, играет немаловажную роль в силе вашей руки, помогая большому пальцу захватывать объекты и усиливая силу других пальцев.

Ваш язык - единственная мышца без соединения с двумя костями

Все мышцы соединены с двумя костями, но язык - единственное исключение, соединенное только с подъязычной костью и не имея соединения с другими структурами.

Ваши ягодицы - самая большая мышца вашего тела

Ваша крупная ягодичная мышца - самая большая, хотя споры продолжаются относительно его силы. Эта мышца отвечает за поддержание тела в вертикальном положении, движение бедер и преодоление силы тяжести при подъеме по лестнице.

Удивительные факты о внутренних органах

В вашем теле более 100 000 км кровеносных сосудов

Если соединить все кровеносные сосуды взрослого человека в одну линию, их протяженность превысит 100 000 километров. Это включает все артерии, капилляры и вены.

Желудочная кислота может растворить лезвие бритвы

Соляная кислота в желудке способна серьезно повредить лезвие бритвы. Исследование показало, что через 24 часа под воздействием кислоты вес лезвия уменьшается на 63%.

В вашем кишечнике есть "второй мозг"

Кишечник имеет свою нервную систему, которая тесно взаимодействует с центральной нервной системой, помогая в переваривании пищи.

Печень может почти полностью восстанавливаться

Печень способна восстанавливаться даже после потери 75% массы и возвращается к нормальному размеру примерно месяц.

Невероятные факты о коже, ногтях и волосах

Ваши волосы знают, когда вы спите

Исследование 2010 года из университета Ямагучи обнаружило, что волосяные фолликулы содержат РНК "часовых генов", отражающих ваш цикл сна и бодрствования. Волосы демонстрируют, когда вы ложитесь спать или просыпаетесь.

Ногти растут быстрее, чем раньше

Исследование 2010 года из Университета Северной Каролины показало, что рост ногтей увеличился почти на четверть за последние десятилетия. К примеру, ноготь большого пальца на ноге растет более чем на 2 мм в месяц, по сравнению с 1,65 мм в 1930-х годах. Причина - повышенное потребление белков.

Количество волос на квадратный дюйм у вас такое же, как у шимпанзе

Оказывается, мы имеем такую же густоту волос, как шимпанзе. Хотя наши волосы тоньше и менее заметны, количество волосков на квадратный дюйм идентично.

И последние два факта бонусом

В течение жизни вы произведете достаточно слюны, чтобы заполнить два бассейна

Среднестатистический человек производит более 20 000 литров слюны за всю жизнь, что равняется объему двух плавательных бассейнов. Каждый день человек производит примерно 1 литр слюны.

Люди "светятся"

Тело человека излучает видимый свет, хотя его интенсивность примерно в 1000 раз меньше той, что может заметить глаз. Исследование 2009 показало, что это свечение варьируется в течение дня, достигая пика около 16:00.