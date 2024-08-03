ua en ru
Сб, 03 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Гастроэнтеролог назвала 4 продукта, которые защищают организм от солнечных лучей

Суббота 03 августа 2024 18:01
UA EN RU
Гастроэнтеролог назвала 4 продукта, которые защищают организм от солнечных лучей Какие продукты защищают кожу от летних лучей (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук
Эксперт: Евгения Белинская

Летом из-за угрозы солнечных ожогов важно правильно защищать кожу. Как оказалось, определенные питательные вещества и продукты питания действительно могут помочь защитить кожу от ультрафиолетовых (УФ) лучей.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу гастроэнтеролога Евгении Белинской.

Морковь

По словам врача, такой овощ богат бета-каротином, который стимулирует продукцию меланина в коже.

Корнеплоды также содержат значительное количество полифенолов, витамина С и ниацина, что делает их суперпродуктом для кожи. Тонкий сладковатый вкус моркови идеально сочетается как со сладкими, так и солеными блюдами, от выпечки и смузи до тушеного мяса и супов.

Томаты

Они содержат ликопин, который является отличным антиоксидантом и помогает защитить кожу от солнечных ожогов. Добавляйте их в салаты, супы, соусы или пасты.

Помидоры стимулируют выработку коллагена, что положительно сказывается на эластичности кожи и здоровье суставов и сухожилий.

Продукты с витамином Е

Растительное масло, орехи, семена и даже сливочное масло (до 10 г) содержат витамин Е, который предотвращает сухость кожи и преждевременное старение, а также защищает от воздействия ультрафиолетовых лучей.

Суточная потребность взрослого в витамине Е составляет около 15 мг. Такое количество содержится в 30 г подсолнечного масла или в 100 г оливкового. Но это не значит, что мы должны набирать необходимое количество витамина Е только из этих источников.

Витамин Е жирорастворим, поэтому может накапливаться в организме и вызвать интоксикацию. Большое превышение дозы витамина может не предотвращать, а наоборот, вызвать проблемы со здоровьем.

Вода

Также не стоит забывать о воде. Чай, кофе, соки, фреши, компоты - не заменители воды.

Количество воды, которую потребляет ребенок в течение дня, зависит от многих факторов: пола, возраста, уровня физической активности, температуры воздуха, погодных условий и климата.

Единых норм потребления жидкости нет, но вы можете ориентироваться на общие рекомендации по питьевому режиму для детей:

  • дети от 1-4 лет: от 2-4 стаканов
  • дети 4-8 лет: 5 стаканов
  • дети 9-13 лет: 7-8 стаканов
  • 14 и более: от 8 до 11 стаканов

Ранее мы сообщали, какие молочные продукты вредны и их не стоит покупать в магазине.

Также мы писали, в чем польза и вред шоколада и какой вид лучше выбирать.

Читайте РБК-Украина в Google News
Здоровая еда Гастроэнтеролог
NEWS
Под ударом аэродром и нефтебазы: что известно об атаке Сил обороны на Россию
Под ударом аэродром и нефтебазы: что известно об атаке Сил обороны на Россию