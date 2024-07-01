2 лучших способа, которые помогут легко избавиться от мозолей на ногах

Мозоли - распространенные проблемы, с которыми сталкиваются мужчины и женщины. Они представляют собой дискомфортные образования, усложняющие повседневную жизнь людей, ограничивая их движение и вызывая боль. Существуют способы, которые помогут избавиться от них.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Livestrong .

Как возникают мозоли

Мозоли - это утолщенные слои кожи, которые образуются, когда кожа пытается защититься от трения или давления.

Также мозоли могут образоваться на ногах из-за тесной обуви или плохо подобранных носков, или если вы вообще не носите носки.

Хирург Брэд Шеффер рассказал, что большинство мозолей не болезненны.

Если они начинают сильно болеть, их нужно удалить и это часто можно сделать дома.

Подпилите кожу пемзой

Жесткая, абразивная текстура пемзы может подпилить затвердевшую кожу. Это лучшее средство для удаления мозолей, которое можно использовать дома.

Сначала смочите место в теплой воде, чтобы смягчить кожу.

Когда вы будете готовы подпилить, осторожно потрите мозоль пемзой круговыми или боковыми движениями, пока не удалите мертвую кожу.

После того, как вы подпилили мозоль, нанесите нежный увлажняющий крем, чтобы сохранить мягкую и эластичную область.

Специальные средства от мозолей

При ежедневном применении увлажняющих средств, содержащих разглаживающие кожу ингредиенты, такие как салициловая кислота, лактат аммония или мочевина, могут со временем смягчить мозолистую кожу.

Нужно немедленно обратиться к врачу, если ваша мозоль болит, красный, воспален или наполнен гноем, что может свидетельствовать о том, что мозоль инфицирован.

Как предотвратить мозоли на ногах

Чтобы предотвратить появление мозолей, носите удобную обувь с носками. Идеальная обувь должна иметь широкий "нос", позволяющий удобно шевелить пальцами.

Регулярно подстригайте ногти на ногах. Длинные ногти заставляют пальцы ног прижиматься к обуви, что со временем может вызвать мозоль.

Используйте увлажняющий крем для ног. Увлажненная кожа менее подвержена мозолям.

Можно ли срезать мозоли

Это может делать только врач. Ортопед может использовать скальпель или хирургическое лезвие, чтобы срезать мозоль.

Если вы хотите удалить мозоль дома, пемза или крем от мозолей являются более безопасными вариантами.

К тому же сам по себе вазелин не лишит мозолей. Но регулярное нанесение вазелина или другого увлажняющего средства может помочь сохранить кожу на ваших ногах увлажненной, что может предотвратить образование новых мозолей.