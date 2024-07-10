Как избежать теплового удара во время жары: советы от Минздрава

Если человек долго находится под воздействием прямых солнечных лучей или в теплом помещении, у него может развиться опасное состояние - тепловой удар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения Украины.

Обычно тепловой удар возникает из-за перегрева тела и нарушения теплового баланса. Если вы подозреваете тепловой удар у себя или близких лучше сразу обратиться за помощью, а именно - позвоните по номеру 103 - диспетчер поможет вам связаться с врачом и при необходимости пришлет бригаду экстренной медицинской помощи. Первая помощь при тепловом ударе: перейдите или перенесите пострадавшего в затененное прохладное место;

охлаждайте пострадавшего, для этого можно использовать прохладные влажные полотенца или ледяные пакеты (прикладывать на шею, подмышечные впадины, пах);

если пострадавший в сознании, давайте ему пить воду, но небольшими порциями;

в случае рвоты, положите человека на бок;

следите за состоянием пострадавшего: дыханием, пульсом и сознанием до прибытия медицинской помощи. Тепловой удар представляет собой опасное состояние, которое может привести к серьезным последствиям, поэтому важно уметь распознавать его симптомы и знать, как оказать первую помощь.