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Самолет переоборудовали в роскошную виллу на вершине скалы. Смотрите, как выглядит необычное жилье

Как выглядит вилла-самолет (фото: Private Jet Villa/Facebook)
Автор: Василина Копытко

Частный самолет Boeing 737, снятый с эксплуатации, превратили в роскошную виллу. Его установили на вершине скалы возле пляжа Ньянг-Ньянг на индонезийском острове Бали.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию CNN.

Как выглядит самолет-вилла

Вилла Private Jet на высоте 150 метров над уровнем моря имеет две спальни и бассейн. Ее можно взять в аренду, стоимость стартует от 7000 долларов за ночь.

Владелец виллы Фелик Демин, который также имеет сеть гостиниц Bubble Hotel Bali, признается, что сначала хотел купить частный самолет для личного пользования, но потом возникала идея превратить судно в нечто особенное.

Транспортировка самолета с места его расположения на Бали на вершину скалы была непростой задачей. Его пришлось разобрать. Для транспортировки привлекли два крана, огромную платформу, разных специалистов и полицейский эскорт. Доставка самолета на скалу заняла пять дней.

После этого салон самолета начали переоборудовать в жилое помещение.

"Я хочу, чтобы люди испытывали "вау-эффект" от каждой секунды пребывания в этом необычном месте", - говорит Демин.

Так выглядит вилла-самолет (фото: Private Jet Villa/Facebook)

В вилле можно попасть по лестнице, ведущей вдоль крыла к главному входу.

Внутри - гостиная с барной стойкой, раскладным диваном и стеклянным порталом, а также две спальни с гардеробными. Кабину превратили в большую ванную с дополнительными иллюминаторами.

В вилле также есть шезлонги, открытая лаунж-зона и место для костра.

Так выглядит вилла-самолет (фото: Private Jet Villa/Facebook)

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