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Ноябрь начнется с перемен для четырех знаков Зодиака. Кто получит счастливый билет

Четверг 31 октября 2024 21:31
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Ноябрь начнется с перемен для четырех знаков Зодиака. Кто получит счастливый билет Гороскоп на пятницу (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Представители четырех знаков Зодиака могут получить очень редкий подарок. Уже в пятницу, 1 ноября, у них начнется новая жизнь.

Кому Таро-гороскоп сулит счастье и кто вытащит счастливый билет уже 1 октября, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Стрелец

Карты Таро советуют вам отказаться от грусти и сомнений. В пятницу вы сможете распахнуть перед собой все двери, воплотить в жизнь даже самые амбициозные планы и просто насладиться жизнью. Встречайте перемены и не стесняйтесь танцевать от радости!

Близнецы

В пятницу вы сможете встретить свою судьбу. Человек, который станет вашим новым другом, поможет вам добиться успеха. Ну а если вы не найдете того, кто подойдет на роль надежного спутника и верного друга - не грустите. Значит, этот день готовит для вас совсем другой подарок и он тоже будет прекрасным.

Рак

Таро-гороскоп на 1 ноября сулит вам феерическое начало месяца. Этот день подарит вам счастливый билет, благодаря которому вы с легкостью решите свои проблемы и начнете все с чистого листа. Однако помните о том, что в некоторых вопросах стоит прислушиваться к своей интуиции, а не слепо бежать на свет.

Телец

Судьба готовит для вас очень редкий шанс. В пятницу вы сможете кардинально изменить свою жизнь. А потому если вам хочется отправиться в путешествие, найти новую работу или внести радикальные правки в историю своих отношений - дерзайте. Удача будет на вашей стороне.

Напомним, ранее мы уже рассказывали, какие знаки Зодиака осчастливит Новолуние.

Помимо этого, ранее астролог назвала настоящую дату Хэллоуина.

Во время написания материала были использованы источники: Your Tango, Tarot.

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