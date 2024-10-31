Не в ночь на 1 ноября. Астролог рассекретила настоящую дату Хэллоуину и ответила, кому повезет

В ночь с 31 октября на 1 ноября традиционно отмечают Хэллоуин. Впрочем, на самом деле дата этого события совсем другая.

Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) астролог Катерина Соловьева рассказала, когда действительно отмечается Хэллоуин и кому эта дата принесет счастье или проблемы.

Почему не все праздники сохранили свои настоящие даты

"В древние времена были высчитаны главные даты, которые так или иначе обыгрываются абсолютно во всех великих духовных традициях мира. Таких "универсальных" дат и градусов всего восемь. Все проводимые в это время символические действия отражают символизм вечного противостояния Света и Тьмы, Жизнь и Смерти. Но! Сейчас у некоторых из этих дней фиксированные даты, благодаря чему часто теряется связь с их начальным астрологическим содержанием", - подчеркнула Соловьева.

Четыре даты, объяснила астролог, это первые градусы кардинальных знаков. Это две точки Равноденствия и две - Солнцестояния. Физический смысл Солнцестояния - минимум и максимум солнечной энергии, но это одновременно поворот к Свете или Тьме.

В момент Равноденствия продолжительность дня и ночи одинаковая. Это, отметила Соловьева, середина пути, экватор, равновесие сил, но также и день, когда одна из сил получает определенное преимущество.

Солнцестояния традиционно считается днями радости, веселья и активных действий, тогда как Равноденствия предназначены больше для духовных размышлений и самооценки.

"Четыре другие важнейшие точкилюбого года значительно менее известны, чем Равноденствие и Солнцестояние. И зря. Это минимумы и максимумы ускорения, с которыми нарастает (или уменьшается) сила Света и Тьмы, максимум их потенциала", - пояснила эксперт.

Они приходятся на центральные, пятнадцатые градусы фиксированных знаков Зодиака. И именно они больше всего пострадали от неточностей календарей и соблюдения традиций.

Настоящая дата Хэллоуина (коллаж: РБК-Украина)

Когда на самом деле наступает Хэллоуин

"Один из градусов фиксированного креста попадает в знак Скорпиона. Символизм восьмого зодиакального принципа достаточно велик: это один из самых оккультных, властных, мрачных и трансформирующих знаков. В это время проводится Самайн, известный также как Ноябрьские праздники, Праздник смерти, Хэллоуин, День всех святых, в регионах Центральной Америки - День мертвых", - рассказала астролог.

"Это время, когда мы должны провожать прожитые годы, понимая, что только над одним в нашей жизни мы не имеем власти - над смертью. Это время воспоминаний и прощения, отречения и смирения. Это пик нарастания силы Ночи и Тьмы. Считается, что в этот период граница между мирами утончается и духи предков могут прийти домой к своим потомкам", - добавила она.

По словам Соловьевой, существуют основные ритуалы - разжигание очищающего от негатива огня (костер, множество свечей и так далее), поминовение мертвых и организация щедрого пира.

"На Хэллоуин нельзя избегать участия в общем веселье: человек, который "откололся" от коллектива, рискует не перейти в новый временный цикл и "застрять" в прошлом. Нельзя выходить за пределы своего города или села, но очень полезно прогуливаться на свежем" воздухе и медитировать на природе", - советует эксперт.

Роль оберегов от злых духов раньше играли черепа, а сейчас их заменили тыквы с вырезанными глазами и ртом, которые размещаются вокруг жилья и у входа в него. И, конечно, это благоприятный период для всяческих гаданий, заметила астролог.

"Сейчас Хэллоуин проводится в ночь на 1 ноября, однако его настоящее время - 6-8 ноября (в зависимости от конкретного года). В 2024 году Солнце переходит к 15-му градусу восьмого знака Зодиака 6 ноября, в 00:25 по киевскому времени" , – рассказала Соловьева.

Острее всего это событие на физическом и ментальном уровнях могут чувствовать родившиеся люди:

с 1 по 5 февраля

с 3 по 7 мая

с 5 по 9 августа.

А получить какую-то выгоду из этого астроявления смогут родившиеся: