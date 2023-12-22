Святвечер 2023: что категорически нельзя делать накануне Рождества
В Украине в 2023 году люди отмечают Рождество Христово 25 декабря. Накануне праздника в Святвечер существует ряд традиций и запретов, которые следует соблюдать, чтобы избежать проблем.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что категорически нельзя делать в Святвечер.
Список запретов
Еще издавна предки соблюдали определенные запреты, ведь так можно было уберечься от нечистой силы и зла. Считалось, что самое худшее, что можно сделать в Святвечер - это ссориться.
Также существуют и другие запреты:
- не стоит быть скупым
- нельзя встречать Рождество в грязной одежде
- нельзя в Святвечер шить, вязать, вышивать
- запрещено убирать в доме - это нужно сделать до Святвечера
- нельзя опаздывать на ужин. В противном случае, весь год придется провести вдали от дома
- молодым девушкам и парням не стоит сидеть на углах стола, иначе им не удастся встретить свою любовь
- еду лучше запивать узваром
- нельзя сажать за стол нечетное количество людей, а если так и произошло, нужно дополнительно поставить еще один набор столовых приборов
- не принято на праздничное семейное застолье приглашать друзей и знакомых. Вечер следует провести в кругу самых близких и родных
- праздничные блюда не доедают полностью: холодильник не должен оставаться пустым. В Рождество это плохой знак
Что должно быть на столе в Святвечер
По традиции, на Святвечер на столе должно быть ровно 12 постных блюд. Такое количество связывают с 12 апостолами.
Также обязательно на праздничном столе должны быть и другие предметы
Свеча
Горение свечи - это свидетельство веры, принадлежности человека к Божественному свету.
Чеснок
Его кладут на четыре угла стола под скатерть, чтобы отогнать от семьи и дома злых духов. Это символ очищения от греха, отравляющий человеческую жизнь, символ плодородия и здоровья.
Добавим, что на Святвечер принято посещать литургию. Если нет возможности посетить храм, можно помолиться Богу из дома. Также следует в этот светлый день исповедоваться.
Ранее мы сообщали, каких блюд категорически не должно быть в Святвечер.
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