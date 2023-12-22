ua en ru
Пт, 22 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Святвечер 2023: что категорически нельзя делать накануне Рождества

Пятница 22 декабря 2023 18:01
UA EN RU
Святвечер 2023: что категорически нельзя делать накануне Рождества Что нельзя делать на Святвечер 2023 (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

В Украине в 2023 году люди отмечают Рождество Христово 25 декабря. Накануне праздника в Святвечер существует ряд традиций и запретов, которые следует соблюдать, чтобы избежать проблем.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что категорически нельзя делать в Святвечер.

Список запретов

Еще издавна предки соблюдали определенные запреты, ведь так можно было уберечься от нечистой силы и зла. Считалось, что самое худшее, что можно сделать в Святвечер - это ссориться.

Также существуют и другие запреты:

  • не стоит быть скупым
  • нельзя встречать Рождество в грязной одежде
  • нельзя в Святвечер шить, вязать, вышивать
  • запрещено убирать в доме - это нужно сделать до Святвечера
  • нельзя опаздывать на ужин. В противном случае, весь год придется провести вдали от дома
  • молодым девушкам и парням не стоит сидеть на углах стола, иначе им не удастся встретить свою любовь
  • еду лучше запивать узваром
  • нельзя сажать за стол нечетное количество людей, а если так и произошло, нужно дополнительно поставить еще один набор столовых приборов
  • не принято на праздничное семейное застолье приглашать друзей и знакомых. Вечер следует провести в кругу самых близких и родных
  • праздничные блюда не доедают полностью: холодильник не должен оставаться пустым. В Рождество это плохой знак

Что должно быть на столе в Святвечер

По традиции, на Святвечер на столе должно быть ровно 12 постных блюд. Такое количество связывают с 12 апостолами.

Также обязательно на праздничном столе должны быть и другие предметы

Свеча

Горение свечи - это свидетельство веры, принадлежности человека к Божественному свету.

Чеснок

Его кладут на четыре угла стола под скатерть, чтобы отогнать от семьи и дома злых духов. Это символ очищения от греха, отравляющий человеческую жизнь, символ плодородия и здоровья.

Добавим, что на Святвечер принято посещать литургию. Если нет возможности посетить храм, можно помолиться Богу из дома. Также следует в этот светлый день исповедоваться.

Ранее мы сообщали, каких блюд категорически не должно быть в Святвечер.

Также читайте, как приготовить кутью на компоте с орехами и изюмом.

Читайте РБК-Украина в Google News
Рождество Сочельник