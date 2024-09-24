Лисички в сметане: рецепт, который удивит даже самых требовательных гурманов

Что нужно для лисичек в сметане

Для того чтобы приготовить лисички в сметане, подготовьте эти продукты:

лисички - 600 г;

сметана - 250 г;

лук - 5 шт.;

сливочное масло - 70 г;

растительное масло - 2-3 ст. л.;

петрушка - пучок;

чеснок - 7 зубчиков;

соль - по вкусу;

перец - по вкусу.

Как готовить лисички в сметане

Лучше готовить жареные лисички в котелке, или использовать посуду с толстыми стенками, чтобы грибы лучше прожарились и приобрели яркий вкус.

Предварительная обработка лисичек перед обжаркой отличается - кто-то просто промывает грибы и жарит, кто-то замачивает в подсоленной воде. Но чтобы лисички быстрее приготовились и были более мягкими, их советуют предварительно отварить.

Для этого в кипящую и слегка подсоленную воду нужно всыпать промытые грибы. Через 10 минут после кипения лисичек нужно убрать жидкость, опрокинув грибы на дуршлаг.

Пока лисички варятся, очистьте и нарежьте лук на большие кубики. Разогрейте сковороду или котел, тем временем нарежьте грибы на небольшие кусочки.

Нарежьте лисички на несколько частей (скриншот / Готуй Смакуй)

Когда посуда достаточно разогреется, влейте растительное масло и всыпьте грибы. Сразу убавьте огонь, чтобы грибы не подгорели в начале приготовления.

Когда влага из грибов испарится, добавьте сливочное масло. Это нужно делать примерно за 2 минуты от начала жарки лисичек.

Через несколько минут добавьте нарезанный лук и перемешайте его с грибами. Через 5-7 минут добавьте сметану, соль и перец. Перемешайте лисички и убавьте огонь до минимального.

Добавлять сметану к лисичкам надо не сразу (скриншот / Готуй Смакуй)

Тем временем помойте и нарежьте листья петрушки. Чеснок нужно очистить и измельчить. Когда лисички будут готовы, добавьте к ним зелень и чеснок, перемешайте - и жареные лисички со сметаной можно подавать на стол.

Для гармоничного вкуса лисички рекомендуют сочетать с картофелем, например, с пюре.