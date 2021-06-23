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Комаровський попередив про небезпечний для здоров'я стан у спеку: перевірте симптоми!

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Середа 23 червня 2021 09:05
Комаровський попередив про небезпечний для здоров'я стан у спеку: перевірте симптоми! Фото: Доктор Євген Комаровський (instagram.com/doctor_komarovskiy)
Автор: Світлана Мащенко

В Україну прийшла сильна спека, яка згідно з прогнозами синоптиків триватиме до кінця тижня. Тривале перебування при екстремальних температурах загрожує небезпечними станами для організму, тому цього слід уникати. Як зрозуміти, що вам пора в тінь, розповів знаменитий педіатр доктор Євген Комаровський.

Про це лікар написав у своєму Instagram-блозі.

Симптомами теплового удару є:

  • Головний біль
  • Інтенсивне почервоніння шкіри
  • Висока температура
  • Млявість і слабкість
  • Прискорене серцебиття, судоми, нудота
  • Запаморочення або втрата свідомості

Якщо ви відчуваєте, що з вашим організмом відбувається щось подібне після тривалого перебування при високій температурі, терміново вживайте заходів.

Комаровський попередив про небезпечний для здоров'я стан у спеку: перевірте симптоми!

Фото: Комаровський назвав симптоми теплового удару (instagram.com/doctor_komarovskiy)

Раніше доктор Комаровський "розніс" популярний розрекламований засіб, назвавши його продаж викачуванням грошей.

Також педіатр розповів про копійчану аптечну мазь, яка допомагає при багатьох проблемах зі шкірою.

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Доктор Комаровский
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