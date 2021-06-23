Комаровський попередив про небезпечний для здоров'я стан у спеку: перевірте симптоми!
В Україну прийшла сильна спека, яка згідно з прогнозами синоптиків триватиме до кінця тижня. Тривале перебування при екстремальних температурах загрожує небезпечними станами для організму, тому цього слід уникати. Як зрозуміти, що вам пора в тінь, розповів знаменитий педіатр доктор Євген Комаровський.
Про це лікар написав у своєму Instagram-блозі.
Симптомами теплового удару є:
- Головний біль
- Інтенсивне почервоніння шкіри
- Висока температура
- Млявість і слабкість
- Прискорене серцебиття, судоми, нудота
- Запаморочення або втрата свідомості
Якщо ви відчуваєте, що з вашим організмом відбувається щось подібне після тривалого перебування при високій температурі, терміново вживайте заходів.
Фото: Комаровський назвав симптоми теплового удару (instagram.com/doctor_komarovskiy)
Раніше доктор Комаровський "розніс" популярний розрекламований засіб, назвавши його продаж викачуванням грошей.
Також педіатр розповів про копійчану аптечну мазь, яка допомагає при багатьох проблемах зі шкірою.