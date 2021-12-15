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Як швидко почистити картоплю на олів'є: лайфхак, який займе лічені секунди

Автор: Тетяна Самарук

Жоден новорічний стіл не обходиться без олів'є. Тому блогер поділилась дієвим лайфхаком, який допоможе миттєво почистити відварену картоплю для салату.

Про це на своїй сторінці в Instagram розповіла блогер Оля Сидорчук

Так, салати з відварених овочів у новорічно-різдвяний період готують багато. Головним лідером є олів'є. Однак, мало хто любить такий процес, як чищення овочів.

До того ж це займає багато часу, а м'яка шкірка погано відстає і постійно рветься. Проте існує один спосіб, який допоможе вам очистити картоплю від шкірки за лічені секунди.

Як швидко почистити відварену картоплю

Для початку ножем потрібно зробити неглибокі надрізи посередині сирих митих картоплин. Зазначається, що потрібно прорізати лише шкірку.

Потім необхідно поставити картоплю варитися, на 20 - 30 хвилин.

Потім злийте окріп і залийте картоплю крижаною водою на 20 - 30 секунд.

Після цього починайте чистити картоплю. Зокрема, тримайте її двома руками, трохи здавлюючи її біля надрізів, "поверніть" шкірку та зніміть її.

Раніше ми називали три простих і швидких салати на Новий рік, які порадують "королівським" смаком.

Також ми писали, чим можна замінити хліб на новорічному застіллі.

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