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Рабінович заявив, що не боїться загрози в'язниці після переговорів в РФ

Новини » Політика    17.07.2019 - 12:51
Рабінович заявив, що не боїться загрози в'язниці після переговорів в РФ
Фото: Вадим Рабінович (прес-служба Вадима Рабіновича)

Рабінович заявив, "загроза кримінального злочину" його не зупинить

Співголова партії "Опозиційна платформа - За життя", народний депутат Вадим Рабінович не боїться погроз після "мирних" переговорів у Росії. Про це він розповів в ефірі на телеканалі "112 Україна", передає РБК-Україна.

За словами Рабіновича, "загроза кримінального злочину" не зупинить його і однопартійців у "боротьбі за мир".

"Скажіть, будь ласка, закони України забороняють партії, найбільшій партії в країні, вести переговори з колегами про мир? Звичайно, ні. Але ж наших вовкулаків починає трусити, тільки коли слово "мир" вимовляєш!", -  вважає політик.

Він зазначив, що не боїться погроз за те, що він веде "мирні переговори" з представниками РФ заради встановлення миру.

"Ми і з Медведєвим, і з Гризловим і говорили про мир і ті кроки, які до нього приведуть. Це злочин в нашій Україні? Тоді садіть нас в тюрму!", - заявив народний депутат.

Голова ОПЗЖ також заявив, що його партія буде продовжувати боротися за мир, незважаючи на погрози. "Садіть нас у в'язницю, але я вам гарантую, що ми і далі будемо боротися за мир", - заявив Рабінович.

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