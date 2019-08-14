Рабінович відмовився говорити українською мовою на підготовчому засіданні Ради

Фото: Вадим Рабінович (прес-служба нардепа)

Рабінович заявив, що принципово говорив тільки російською

На підготовчому засіданні Верховної ради народний депутат та співголова "Опозиційної платформи - За життя" Вадим Рабінович принципово говорив російською мовою для "захисту прав російськомовних виборців партії". Про це свідчить трансляція засідання.

Новообраний народний депутат Вадим Рабінович відмовився говорити українською мовою на підготовчому засіданні депутатських груп Верховної Ради. Він заявив, що принципово говорив тільки російською мовою, "захищаючи інтереси і права російськомовних українців", які проголосували за партію "Опозиційна платформа - За життя".

Зокрема, взявши слово, Рабінович почав виступати російською мовою. На це відреагувала новообраний народний депутат від партії "Європейська солідарність" Ірина Геращенко.

"Я хочу нагадати шановному колезі пану Рабіновичу, що у нас набув чинності закон про мову, і ми просимо вас виступати українською мовою під час роботи нашої погоджувальної групи", - сказала вона.

"Я хочу відповісти представнику "Блоку Порошенка": у законах цього не сказано", - парирував Вадим Рабінович.

У свою чергу голова партії "Слуга народу", головуючий на засіданні групи Дмитро Разумков зазначив, що Геращенко права, оскільки виступи народних депутатів державною мовою передбачені законом про регламент Верховної Ради.

Після цього Рабінович зажадав, щоб йому повідомили, яким саме положенням регламенту передбачено обов'язок депутатів виступати українською мовою. Опоненти не змогли дати відповідь на питання парламентарія.