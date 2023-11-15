Только это могло спасти девушку с раком: в Украине врачи провели рискованную операцию
Во Львове врачи из трех городов провели уникальную операцию - ротационную пластику. Именно такое оперативное вмешательство помогло 18-летней девушке с раком костей.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на страницу Первого медицинского объединения в Facebook.
Почему операция важна для девушки
Хирурги удалили среднюю часть ноги 18-летней пациентке с раком костей, а нижнюю часть конечности перевернули на 180 градусов и пришили задом вперед.
Ротационная пластика - это описание очень сложной операции в общих чертах. Сначала хирурги удалили пораженные саркомой кости - часть бедра, голени и коленный сустав.
"В режиме реального времени прямо во время операции специалисты обследовали в лаборатории ткани на злокачественность, чтобы убедиться, что удалили всю опухоль без остатков", - говорится в сообщении.
Следующий этап операции - самая ротационная пластика. Команда хирургов соединила две кости разных диаметров - бедренную и большеберцовую, последнюю при этом развернули на 180 градусов - пяткой вперед.
Затем наложили гипс и зафиксировали металлической пластиной.
Это редкая для Украины операция, но это единственный и возможный выход, чтобы сохранить функциональность ноги девушке с остеосаркомой.
Во Львове провели сложную операцию (фото: facebook.com/1tmolviv)
Как у девушки обнаружили рак костей
О своем опасном диагнозе Юля из Ивано-Франковска узнала за день до своего 18-летия. Тогда она ударилась ногой и обратилась к врачам, потому что боль долго не проходила.
После тщательного обследования медики установили неутешительный диагноз - остеосаркома 2B стадии.
В Ивано-Франковской детской областной клинической больнице юной пациентке провели шесть сеансов химиотерапии, однако они не помогли.
Болезнь активно прогрессировала. Дальнейшее распространение агрессивной опухоли можно было остановить только одним способом - срочно удалить пораженную бедренную кость.
Однако у девушки рак уже распространился и на коленный сустав, поэтому речь шла об ампутации ноги на высоком уровне.
Чтобы побороться за качество дальнейшей жизни девушки и сохранить конечность максимально функциональной, свои усилия объединили врачи сразу четырех больниц: Киевской городской детской клинической больницы №2, Киевского городского центра пластической микрохирургии, Ивано-Франковской областной детской клинической больницы и детской больницы Святого Николая Первого медобъединение Львова.
Во Львове провели сложную операцию (фото: facebook.com/1tmolviv)
Что ждет девушку дальше
Хирургическое вмешательство у детей, которым из-за рака костей удаляют часть ноги вместе с коленом, а нижнюю часть конечности вместе со стопой разворачивают на 180 градусов и пришивают к бедренной кости задом наперед – как раз и называется ротационной пластикой.
Операцию делают для того, чтобы стопа какое-то время выполняла роль утраченного колена. Впоследствии это позволит подобрать и установить функциональный протез и, по возможности, сохранить чувствительность и подвижность конечности.
К счастью, сложная и рискованная операция прошла удачно.
Юля уже вернулась в Ивано-Франковск и продолжает химиотерапию и борьбу с болезнью.
Когда нога девушки окончательно заживет, она сможет заниматься с физическим терапевтом и разрабатывать конечность.
Затем ее ждет протезирование. Современный функциональный протез позволит ей ходить.
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