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Лишь три знака Зодиака накроет безумными переменами в начале декабря 2022: готовьтесь!

Фото: Гороскоп 2022 (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп на неделю, с 28 ноября по 4 декабря, расскажет о безумных изменениях, к которым нужно быть готовыми трем знакам Зодиака.

Кто они, пишет SlovoFraza.

Овен

Овны смогут обрести счастье и изменить свою жизнь к лучшему. Для этого следует определиться со своими целями и задачами.

Следует прислушиваться к советам людей из близкого окружения и не отказываться от новых знакомств. По всей вероятности, в вашей жизни появится новый друг или наставник.

Рак

Пора отпустить прошлое и простить всем, кто причинил вам беду. Лучше начать думать о будущем, строить планы и ставить цели.

Благодаря оптимизму вы сможете свернуть горы и преодолеть препятствия, которые раньше вам мешали. Слушайте свой внутренний голос.

Скорпион

В ближайшие дни Скорпионам следует вспомнить, что они могут самостоятельно изменить свою жизнь. Эта неделя – отличный период, чтобы впустить в свою жизнь что-то новое.

Достичь успеха и исполнения многих желаний поможет полное избавление от иллюзий.

Раньше мы писали, как встретить Новый 2023 год, чтобы привлечь успех. Действенные советы астропсихолога.

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