Не только "Тени забытых предков": 7 легендарных работ Сергея Параджанова

Цвет граната

Сергей Параджанов ради этой истории обратился к личности средневекового армянского поэта Саят-нова, творившего на армянском, грузинском и азербайджанском языках.

Съемки фильма проходили в церкви Святого Иоанна в деревне Ардви Лорийской области Армении.

Киевские фрески

Украинский художественный фильм "Киевские фрески" - это незавершенная работа Сергея Параджанова. Снят в жанре арт-хауса, аллегория по темам последствий войны. Съемки проходили в 1965 году, монтаж выполнен в 1966 году. Правда, он так и не вышел в прокат, поскольку дирекция студии сразу же закрыла фильм.

Легенда о Сурамской крепости

Фильм посвящается грузинским воинам всех времен, отдавших жизнь за свою страну. В его основе лежит древняя грузинская легенда, в которой рассказывается, что готовясь к защите своей страны от нападения иностранных поработителей, народ возводил крепость, но всякий раз, когда стена достигла уровня крыши, она рухнула.

Арабески на тему Пиросмани

Краткометражный фильм талантливого режиссера Параджанова, представляющий личный взгляд профессионала на живописное наследие грузинского художника-примитивиста XIX века, самоучки, вошедшего в лучшие мастера мирового наивного искусства Нико Пиросмани.

Лебединое озеро. Зона

Человек, который встает в центре сюжета, убегает из тюрьмы за три дня до истечения срока. Измученный он находит убежище в монументе "Серп и молот". Там его находит Женщина, с которой они взаимно влюбляются друг в друга.

Этюды о Врубеле

Картина посвящена периоду киевской жизни художника Михаила Врубеля и непосредственно его творчеству.

Кадр из фильма "Этюды о Врубеле"

Ашик-Кериб

Эта романтическая драма снята по мотивам одноименной поэмы Михаила Лермонтова. Ашик-Кериб был беден, но обладал хорошим сердцем и прекрасным голосом. Он играл на сааге – турецкой балалайке, прославляя древних витязей Туркестана, выступал на праздниках и свадьбах.