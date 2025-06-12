Не только "пятница, 13": каких дат и дней очень боятся в разных странах мира

В разных культурах существуют свои "черные даты" - определенные дни недели или числа месяца, которые считаются несчастливыми. И их значительно больше, чем просто "пятница, 13".
РБК-Украина (проект Styler) собрало самые известные примеры "плохих дат" из разных уголков мира.
18 июля оставил темный след в истории Рима: именно в этот день в 387 году до н.э. кельты разграбили город.
А в 64 году нашей эры в ту же ночь произошел большой пожар, который длился три дня. Сгорели почти все районы, включая императорский дворец. Говорят, Нерон тогда декламировал стихи, наблюдая за огнем.
Лорд Берли, советник Елизаветы I, считал три понедельника в году особенно опасными.
Первый понедельник апреля - день убийства Авеля Каином, второй понедельник августа - уничтожение Содома, а последний декабрьский понедельник - день рождения Иуды. Кроме того, плохими считались понедельники, среды и пятницы для начала новых дел.
28 декабря - День невинно убиенных младенцев - долго считался самым несчастливым в Западной Европе. Даже коронация Эдуарда IV была перенесена с этой даты на другую, чтобы избежать злых примет.
В Китае и Японии число 4 считается несчастливым, потому что оно созвучно со словом "смерть". Также в Японии опасной является дата 9 сентября (09.09), так как число 9 (kyū) ассоциируется с болью и страданиями.
В индуизме число 8 символизирует бога Шани - повелителя кармы, трудностей и расстройств. Особенно зловещим считается 8 августа. В этот день индусы воздерживаются от важных решений.
В Греции роковым считается вторник, особенно если он приходится на 13-е число. Именно во вторник пал Константинополь в 1453 году.
У испанцев подобная фобия: слово "Martes" (вторник) происходит от имени Марса - бога войны, что добавляет агрессивного подтекста дню.
Итальянцы боятся пятницы 17-го, потому что римское XVII при перестановке букв образует "VIXI" - латинское "я жил", то есть уже мертвый. Этот день ассоциируется со смертью и неудачей, поэтому многие избегают важных событий.
Этот день пугает не только киноманов. Страх перед пятницей 13-го имеет библейские и мифологические корни - Иуда был 13-м на Тайной вечере, а пятница была днем казни.
В скандинавской мифологии 13-й гость - Локи - принес несчастье. Люди, страдающие трискайдекафобией, могут даже избегать номеров отелей или этажей с этой цифрой.
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