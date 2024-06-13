7 цветов, которые можно высадить летом. Они любят солнце и тепло

Циния

Циния (фото: Freepik)

Цинии быстро растут в летнюю жару, иногда от стадии семян до цветка проходит менее двух месяцев. Эти цветы также имеют длительный период цветения, который длится от двух до пяти месяцев, поэтому они могут украшать сад даже до осени.

Гибискус (Hardy Hibiscus)

Гибискус (фото: Freepik)

Выносливый гибискус может переносить различные условия, обеспечивая при этом пышное тропическое цветение. Обычно растения цветут в течение двух-трех месяцев примерно с августа по октябрь.

Однако рекомендуется начинать высевать семена гибискуса в комнатных условиях за несколько недель до высадки в грунт, или купить уже пророщенный гибискус в садовом центре.

Мандевилла

Мандевилла (фото: Wikipedia)

Мандевилла - тропическая лиана с глянцевыми зелеными листьями и большими, эффектными цветами. Это неприхотливое в уходе растение имеет длительный период цветения, который начинается в конце весны и продолжается до первых заморозков.

Мандевиллу также популярно выращивать в контейнерах, и она является отличным дополнением к патио, террасам и парадным верандам.

Скабиоза

Скабиоза (фото: Wikipedia)

Скабиоза отличается необычными лепестками цветков, торчащими из цветочной головки. Период цветения длится с лета до осени, но рекомендуется начинать высевать семена в комнатных условиях за несколько недель до посадки в открытый грунт.

Это растение лучше всего чувствует себя в умеренном климате или в полутени в жарком климате, поэтому следует убедиться, что есть все соответствующие условия, прежде чем начинать выращивание.

Бархатцы

Бархатцы (фото: Freepik)

Бархатцы отличаются яркими оранжевыми и желтыми вкраплениями на фоне темно-зеленых, похожих на папоротник листьев, поэтому они являются ярким дополнением к любому садовому участку.

Эти цветы растут около двух месяцев, поэтому их можно высаживать в июне и наслаждаться цветением с августа.

Мордовник

Мордовник (фото: Wikipedia)

Не похожий на обычный цветок, мордовник образует шаровидные цветочные головки, сформированные трубчатыми цветками. Эти, будто с другой планеты, цветы все еще можно высаживать в июне для цветения, которое продлится с середины лета до осени.

Эхинацея

Эхинацея (фото: Freepik)

Эхинацея - популярный многолетний полевой цветок, похожий на маргаритку. Самый распространенный способ выращивания эхинацеи - купить растения в магазине и высадить их в почву, когда они еще маленькие и готовы к цветению.

Тогда вы сможете наслаждаться фиолетовым цветением все лето - и снова в следующем году.