Июльское Новолуние превратит жизнь трех знаков Зодиака в сказку

Близнецы

Новолуние подарит вам приключения, ваша личная жизнь наконец-то начнет приносить лишь радость. Впустите в свое сердце любовь, уже на днях вы можете встретить свою вторую половинку.

А если у вас уже есть любимый человек - пришло время перевести отношения на новый уровень. Вы сможете приятно удивить своего партнера, если возьмете инициативу в свои руки.

Козерог

Уделяйте как можно больше времени людям, которых вы любите. Период Новолуния будет наполнен хорошими новостями и по-настоящему чудесными событиями. Однако не забывайте о важности добрых поступков.

Вы сможете устроить настоящий праздник жизни для себя и всех вокруг. Будьте щедрыми и отзывчивами, тогда удача точно наградит вас чем-то особеннным.

Дева

Новолуние поможет вам встряхнуться и забыть о скуке. И если вы давно ждали той самой искры, которая смогла бы подарить вашим отношениям с любимым человеком сччастье, то вы ее получите.

В ближайшее время вам стоит задуматься о том, чего вы на самом деле хотите. Новолуние превратит вашу жизнь в сказку, однако сценарий стоит продумать заранее.