Таро-гороскоп на 21 июля: Девы получат сюрприз от Вселенной, а Львы найдут ключ к успеху

В воскресенье Рыбам стоит попрощаться с прошлым, а Девы и Львы смогут начать новую жизнь.

Что карты Таро сулят каждому знаку Зодиака на 21 июля, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Your Tango .

Овен

Вам выпала карта "Туз Пентаклей". А это значит, что вам стоит обдумать свой план. Все получится, но только если вы будете действовать последовательно и без импульсивных эмоций.

Телец

Вам выпала карта "Тройка Пентаклей". В этот день вам придется пожертвовать чем-то важным. Скорее всего, речь идет о вашем стремлении к независимости без помощи и поддержки вам не обойтись.

Близнецы

Вам выпала перевернутая карта "Колесница". В этот день вам стоит четко решить, чего вы хотите от своей жизни. Вопрос кажется очень простым, но есть слишком много "но", посвятите максимум своего времени саморефлексии.

Рак

Ваша карта на воскресенье - "Рыцарь Кубков". Прислушайтесь к своей интуиции. В этот день вы сможете предугадать события и сделать правильный выбор.

Лев

Вам выпала карта "Отшельник". Будьте мудрее, не рубите с плеча. Необдуманные поступки могут все испортить, а если же вы начнете анализировать события, то найдете ключ к успеху.

Дева

Вам выпала перевернутая карта "Девятка Мечей". Готовьтесь к сюрпризам от Вселенной. Вас с головой накроет любовью и счастьем.

Весы

Вам выпала перевернутая карта "Семерка Пентаклей". Постарайтесь сохранять спокойствие, если дело дойдет до споров и выяснения отношений. Вам стоит научиться искать компромиссы.

Скорпион

Ваша карта на 21 июля - "Маг". Не торопитесь с выводами. События этого дня могут вас сильно удивить и даже ошарашить. Однако это лишь первое впечатление.

Стрелец

Вам выпала карта "Десятка Мечей". Какой-то человек может внезапно прекратить с вами общение. Это может вас огорчить, однако что-то исправить уже не получится.

Козерог

Вам выпала перевернутая карта "Сила". Неуверенность и сомнения могут вынуждать вас отказываться от чего-то грандиозного. Подумайте, готовы ли потерять свое счастье из-за страхов.

Водолей

Вам выпала перевернутая карта "Восьмерка Пентаклей". Сделайте то, о чем вы так давно мечтали. Все получится, верьте в свои силы.

Рыбы

Вам выпала карта "Пятерка Кубков". Отпустите прошлое, не стоит держаться за воспоминания. Они никак не помогут вам в дальнейшем.