"Ленивый" способ приготовления пельменей: самый простой рецепт

Что нужно для ленивых пельменей

Для того чтобы приготовить пельмени по "быстрому" рецепту, нужны следующие продукты:

фарш говяжий - 300 г

яйца - 2 шт.

мука - 5 ст. л.

вода - 2 ст. л.

лук - 150 г

соль - 1 ч. л.

перец - 1 ч. л.

Как готовить пельмени быстро

Для таких "ленивых" пельменей не нужно готовить тесто. Скорее фрикадельки готовятся в кляре.

Фарш можно использовать любой, но говядина будет насыщеннее по вкусу. Лук нужно почистить, а затем, чтобы он лучше смешался с мясом, натереть на терке.

Подсолите и поперчите фарш, добавьте лук и, по желанию, немного специй. Тщательно перемешайте массу и сформируйте маленькие шарики, не более 2,5 см по размеру.

Чтобы фарш не прилипал к рукам, можно слегка смочить ладони водой. Насыпьте муку в глубокую миску, а в другую посуду разбейте яйца. Добавьте в яйца воду и взбейте смесь до однородной смеси.

Положите фрикадельки в миску с мукой и потрясите посуду, чтобы полностью покрыть мясные шарики. После этого переложите начинку для пельменей в яйцо и немного потрясите миску.

Снова переложите фрикадельки в миску с мукой и еще раз покачайте посуду. По желанию можно повторить эти шаги, чтобы теста было больше.

Налейте в большую кастрюлю воды, подсолите ее и доведите до кипения. Тем временем мука лучше прилипнет к яйцу и тесто будет более плотным.

Осторожно положите пельмени в кипяток и проварите в течение пяти минут после всплытия. Важно доставать пельмени шумовкой или ложкой, а не переливать в дуршлаг, чтобы не повредить мягкое тесто.