"Ленивое" родительство: почему во всем мире этот подход к воспитанию детей считают лучшим

Родители стремятся заботиться о своем ребенке и делать для его счастья абсолютно все. А иногда - даже больше, чем нужно. Поэтому некоторые родители выбирают новый подход - "ленивый". Он помогает стать ребенку более самостоятельным, а родителям - менее напряженными и озабоченными.

Что такое "ленивое" родительство и в чем его суть, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Parents.

Что такое "ленивое" родительство

В соцсетях сейчас родители активно обсуждают новый способ воспитания детей, который назвали "ленивым" родительством. Основной посыл - прекратить делать для детей слишком много, а еще - прекратить делать то, что они могут уже делать сами.

"Ленивое" родительство - это идея, согласно которой родители делают шаг назад и позволяют детям выполнять много собственных задач в течение дня. Это позволяет детям развивать уверенность, независимость и ответственность.

Сработает ли такой способ воспитания?

Много ли сегодня родители делают для детей? Ответ на этот вопрос, вероятно, будет разным и зависит от каждой семьи. Но эксперты по воспитанию и психологи соглашаются, что родителям в этой сфере стоит совершенствоваться.

"Я постоянно вижу это: родители из благих намерений делают для детей то, что они вполне способны сделать сами. Мы делаем это во имя любви, потому что хотим быть полезными, поэтому еще проще и меньше беспорядка, но это очень плохая услуга для наших детей. Это лишает их основных жизненных навыков и подрывает их уверенность", - отметила автор книги о детской и подростковой психологии Эми Маккриди.

Она добавила, что работа родителей состоит в том, чтобы перевести детей от полной зависимости от нас к точке, когда они станут полностью независимыми.

Но это вряд ли произойдет, если ваш подросток никогда не готовил сэндвич самостоятельно. Тот же ребенок, вероятно, будет просто ошеломлен идеей планирования еды и совершения покупок, если мы никогда не позволим ему постепенно стать более независимым.

"Мы не хотим быть "отцами-вертолетами", постоянно зависая над ними, чтобы они не провалились или не упали. И мы не хотим быть "газонокосилками" - выравнивать путь, чтобы у ребенка не было никаких препятствий. Это лишает наших детей возможности развивать независимость", - объясняет тренер по воспитанию детей Тесса Стаки.

Она советует начинать рано способы, которые будут переводить родителей с "фиксатора" в "поклонника" ребенка. Быть поклонником ребенка - это быть эмоционально доступным, а также бросать вызовы и поощрять детей преодолевать дискомфорт и даже стрессовые ситуации в жизни.

Это может включать поддержку независимости во многих вещах. Можно начать с вовлечения ребенка в домашние дела. Затем перейдите к формированию ответственности вместе со школьной работой. Например, позвольте им самим отправить электронное письмо учителю.

Когда родителям нужно вмешиваться

Родители должны протянуть руку или взять на себя инициативу, когда дети явно превышают свой уровень навыков. Эту помощь лучше всего оказывать только после того, как ребенок получит соответствующее обучение и самостоятельно попробует соответствующую его возрасту задачу.

Когда родители вмешиваются и помогают, важно, как они это делают.

"Важно подходить к этому как тренер и поддержка, а не спаситель. Наша роль состоит в том, чтобы направлять их сквозь вызовы и поощрять решение проблем и устойчивости. Таким образом они узнают, что можно просить помощи, но они также развивают уверенность, чтобы решать задачу самостоятельно", - объясняет Маккриди.

Эксперт по воспитанию детей Ханна Кили объясняет, что когда способности ребенка превышают вызов, результатом становится скука - проблема большинства современных детей. Но когда возможности не выдерживают вызова, это приравнивается к стрессу. И именно там родители должны вмешаться.

Ну и, конечно, родители должны вмешиваться, когда ребенок оказался в опасности, чтобы защитить свое чадо.

Основной вывод экспертов состоит в том, чтобы найти баланс между поддержкой и воспитанием независимой личности. И найти его - одна из самых сложных вещей, которые приходится делать родителям.

"Отступить и не спасти наших детей трудно для большинства родителей. Мы хотим помочь. Мы хотим облегчить жизнь нашим детям. Мы хотим, чтобы они добились успеха, поэтому мы делаем научный проект, а не позволяем получить им плохую оценку", - подчеркивает Маккриди.

Поэтому дети порой не чувствуют, что такое неудача, они упускают возможность учиться на своих ошибках и совершенствоваться для будущего.