Як 17-річна дівчинка: Лілія Ребрик без макіяжу захопила природною красою

Акторка показала свій образ з постановки за Чеховим
Лілія Ребрик - ведуча ранкового ефіру, і кожен раз захоплює появою в ефектних і стильних образах разом зі своїм партнером Анатолієм Анатолічем. Так, днями теледіва засвітила стрункі ніжки в чудовій зеленій сукні з відвертим розрізом. При цьому талановита дівчина також грає в театрі і на новому фото показала свій образ з вистави "Дядя Ваня".
Лілія зробила селфи, сидячи біля дзеркала. На артистці - біла мереживна блузка в старовинному стилі, її волосся зачесане в гладкий хвіст, а на обличчі практично немає макіяжу. Що досить незвично для Ребрик, адже найчастіше вона постає на фото з красивим мейкапом.
"Відкрила свій театральний сезон сьогодні виставою "Дядя Ваня" Чехова. Люблю мою Соню! Люблю мій театр", - написала актриса.
Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)
Зазначимо, що природна краса знаменитості також вразила шанувальників - вони тут же заявили, що Лілія виглядає на фото, ніби 17-річна школярка, і залишили їй безліч компліментів.
Скріншот коментарів (instagram.com/liliia.rebrik)
Нагадаємо, Лілія Ребрик захопила мережу стильним фотосетом з доньками-красунями.
Раніше Лілія Ребрик розохотила мережу жарким танцем з чоловіком Андрієм Диким.